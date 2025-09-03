Mujer motociclista termina hospitalizada en Ciudad Obregón; auto le cortó circulación

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- En el sector norte de Ciudad Obregón, se registró un accidente vehicular que dejó como saldo a una mujer con lesiones que requirieron su traslado a un hospital. El percance, ocurrido poco antes de las 16:00 horas de este miércoles 3 de septiembre, involucró a una motocicleta y una camioneta tipo vagoneta, que chocaron en el cruce de las calles Morelos y Michoacán.

Según los informes recabados en el lugar, la motociclista circulaba en dirección de poniente a oriente sobre la calle Morelos. Por su parte, la vagoneta transitaba por la misma vialidad, pero en dirección contraria. El incidente se habría originado cuando el conductor del automóvil intentó incorporarse a la calle Michoacán, realizando una maniobra que presuntamente cortó la circulación a la unidad de dos ruedas.

Como resultado, la motocicleta se impactó de frente contra la defensa delantera de la vagoneta. Debido a la fuerza del impacto, la conductora salió proyectada varios metros y quedó tendida sobre la carpeta asfáltica. Al lugar acudieron como primeros respondientes elementos de la Policía Municipal de Tránsito. La mujer afectada permaneció en el suelo hasta la llegada de una ambulancia de la Cruz Roja.

Los paramédicos le brindaron los primeros auxilios en el sitio y procedieron a su traslado a un hospital para recibir atención médica. Si bien de momento se desconoce la identidad de los involucrados, trascendió que la mujer es empleada de la empresa de autopartes O'Reilly y se encontraba trabajando al momento del percance. Corresponderá a las autoridades de Tránsito Municipal deslindar las responsabilidades que deriven del accidente.

Los dos vehículos se impactos de frente en la calle Morelos

Esto sucede apenas 1 día después de otro motociclista que fue atropellado. Durante el mediodía de ayer martes, se registró un accidente de tránsito en el Parque Industrial de Ciudad Obregón. Un joven que se desplazaba a bordo de una motocicleta Italika de color rojo, fue impactado por un vehículo, cuyo conductor se dio a la fuga inmediatamente después del suceso. Esto sucedió en el cruce del bulevar Las Torres y la calle De la Pequeña Industria.

Fuente: Tribuna