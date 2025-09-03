Recibe pareja 40 años de prisión en Edomex; se dedicaban a extorsionar a comerciantes

Comparta este artículo

Naucalpan, Estado de México.- Una sentencia de 40 años de prisión fue dictada en contra de una pareja identificada como Miguel Ángel Luna Bautista y Jaqueline Ruelas Cisneros, quienes fueron encontrados culpables del delito de extorsión en perjuicio de un comerciante de carne en el Estado de México. La resolución se basó en las pruebas reunidas y presentadas por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

La carpeta de investigación, iniciada por el Ministerio Público, detalla que el crimen sucedió el pasado 13 de diciembre de 2024, cuando los ahora sentenciados se presentaron en un establecimiento de venta de carne en el municipio de Naucalpan. Bajo la falsa identidad de miembros de una célula delictiva vinculada a un grupo criminal originario de Jalisco, exigieron a la víctima la suma de 10 mil pesos, además de una cuota mensual.

Lo amenazaron con atentar contra su integridad física, la de su familia o sus pertenencias, si se negaba. Ante el temor generado por este situación, el comerciante accedió a entregarles el dinero solicitado. Tras recibir el pago, Luna Bautista y Ruelas Cisneros se retiraron del lugar. Sin embargo, su acción fue detectada por elementos de la Policía Municipal que patrullaban la zona y que, alertados del hecho, procedieron a su detención inmediata.

Miguel Ángel Luna Bautista y Jaqueline Ruelas Cisneros fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente, quienes tras un exhaustivo análisis de las evidencias aportadas por la FGJEM, determinaron la pena máxima de 40 años de cárcel para ambos. "Esta sentencia reafirma el compromiso de las autoridades mexiquenses en la lucha contra la delincuencia y la protección de los ciudadanos y sus actividades comerciales", se lee.

Hace solo unos días se informó que, Eduardo Alberto 'N', alias 'El Alfa', identificado como generador de violencia y objetivo prioritario al ser considerado líder de una célula delincuencial con orígenes en el Estado de Jalisco, así como Antonio 'N', Geovanny 'N' y Enrique 'N', integrantes de este grupo criminal, fueron vinculados a proceso por el delito de homicidio, registrado en el municipio de Zinacantepec, Estado de México. Se estableció plazo de 2 meses para el cierre de investigación complementaria y prisión preventiva justificada.

Fuente: Tribuna y FGJEM