Tragedia doble en Guasave: Tráiler arrolla a jinete y camioneta vuelca sobre el caballo

Comparta este artículo

Guasave, Sinaloa.- Este miércoles 3 de septiembre de 2025, alrededor de las 5:00 horas, se registró un accidente que cobró la vida de un hombre. El hecho ocurrió en la carretera Internacional México 15, entre la sindicatura de San Rafael y Cuatro Caminos. Al parecer, la víctima mortal cabalgaba cuando, de manera repentina, fue arrollada por un tráiler cuyo conductor huyó del lugar.

De acuerdo con medios locales, el cuerpo sin vida del jinete quedó tendido entre la maleza; lamentablemente, el caballo también perdió la vida y su cadáver permaneció un largo tiempo sobre el pavimento. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconoce la identidad del occiso, aunque se informó que vestía pantalón de mezclilla azul y camisa blanca con cuadros en azul.

Por otra parte, el responsable logró escapar, por lo que las autoridades locales aún no han conseguido detenerlo, ya que no se cuenta con el número de placas ni con datos sobre su persona. Sin embargo, en caso de que surja información adicional, como siempre te lo daremos a conocer a través de TRIBUNA. Las investigaciones apenas iniciaron y en las próximas horas la Fiscalía estatal podría emitir un informe sobre el accidente.

Todavía no hay detenidos

Minutos más tarde, un conductor de una camioneta tipo Ford F-150, color blanco, modelo 2019, identificado como Manuel de Jesús, de 31 años de edad, originario del municipio de Salvador Alvarado, debido a la oscuridad no logró percatarse de los restos del equino y los impactó, lo que ocasionó que se volcara. A pesar del fuerte susto, no resultó herido y no requirió hospitalización.

Al lugar acudieron elementos de la Guardia Nacional y de la Fiscalía General del Estado para llevar a cabo las diligencias correspondientes y trasladar el cuerpo a una funeraria de Guasave, donde se le practicará la necropsia con el fin de identificarlo. Posteriormente, una vez concluido este proceso, será remitido al Ministerio Público para que sus familiares puedan reclamar los restos de su ser querido.

Fuente: Tribuna