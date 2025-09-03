Tragedia: Sube a dos el número de muertos en accidente carretero en Hermosillo, Sonora

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Tal como te informamos en TRIBUNA, la tarde de este martes, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Sonora desplegaron un operativo en la carretera 12 Sur, tras recibir el reporte de un accidente vehicular que dejó como saldo una persona fallecida y varios lesionados. Momentos más tarde, se confirmó que el total de muertos subió a dos, aunque permanecen en calidad de desconocidos.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron el pasado martes 2 de septiembre de 2025 alrededor del mediodía en el kilómetro 26 de la Costa de Hermosillo, cuando una unidad tipo van, de color verde y modelo atrasado, que se dirigía al campo San Gerardo, en el municipio de Guaymas, sufrió un percance: se salió del camino y terminó volcada. Hasta ahora, no se han compartido detalles sobre las causas del siniestro.

Testigos que presenciaron el accidente dieron aviso a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911, a lo que se activó el Código Rojo. A la brevedad llegaron a la escena elementos del heroico cuerpo de Bomberos, así como paramédicos de Protección Civil y oficiales de la Guardia Nacional División Caminos, quienes iniciaron con las diligencias correspondientes en la escena.

Las víctimas fueron atendidas por los socorristas, sin embargo, no todas lograron salvarse. En el momento se confirmó que uno de los ocupantes perdió la vida en el lugar, mientras que el segundo falleció mientras recibía atención médica. Más tarde se puntualizó que dos de los pasajeros de la van que resultaron lesionados se encuentran en estado grave; uno fue ingresado al Hospital General de Especialidades de Hermosillo y otro al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Juárez.

La zona del siniestro quedó acordonada para realizar las labores correspondientes y permitir el trabajo de los peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES). Este miércoles, se compartió que la unidad involucrada, de modelo atrasado y color verde, era utilizada para trasladar a trabajadores que se dirigían a labores agrícolas en el campo San Gerardo. Por el momento, las autoridades trabajan en la identificación oficial de las víctimas y en notificar a sus familiares.

Fuente: Tribuna