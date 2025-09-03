VIDEO: "Nos amagaron con armas largas": John Milton da sus PRIMERAS DECLARACIONES tras sufrir asalto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- "Nos amagaron con armas largas… ¿En qué momento perdimos la brújula moral, la congruencia de nuestros pasos?", declaró consternado el famoso hipnotista John Milton, quien ayer martes 2 de septiembre fue víctima de un asalto y despojo de su camioneta en Culiacán, Sinaloa. En entrevista con Azucena Uresti, Milton habló de los hechos y afirmó que nadie está preparado para vivir un momento así. TRIBUNA te comparte todos los detalles de las declaraciones que han quedado grabadas en video.

El hipnotista chileno cuestionó la pérdida de valores en la sociedad. "¿En qué momento perdimos nosotros esa moralidad de decidir entre lo bueno y lo malo? Hoy por hoy deberíamos hacer un movimiento social, de recuperar esos valores, esa congruencia entre lo que es bueno y lo que es malo", afirmó. Señaló que sus agresores fueron jóvenes. "Venía yo platicando con mi esposa, venía yo distraído en ese momento, un vehículo me echó las luces, utilizó el claxon. En el momento en que se acercan a nosotros, bajan los cristales, nos amagan con armas largas, rifles de alto poder, armas cortas. En ese momento, obviamente, uno piensa mil cosas, uno piensa '¿acelero, me voy, me quedó?'".

Milton afirmó que decidió estacionarse, ya que iba acompañado de su esposa y de un amigo. Comentó que la situación se tornó violenta, ya que hubo disparos al aire: "Me reconocieron, ellos desesperados, porque se veían asustados; creo que se equivocaron, no pudieron echarse para atrás". Aunque la camioneta ya fue recuperada, explicó que sí se perdieron unas pertenencias personales, pero lo importante es que se encuentra con vida. Pese a haber sido víctima, Milton aseguró que espera que sus agresores estén bien, porque "ningún valor material está encima de la vida".

Recuperan la camioneta de Jonh Milton

A través de un comunicado se dio a conocer que, tras el despojo de su camioneta, una Cadillac color blanco, se informó que elementos del Grupo Interinstitucional recuperaron la camioneta en una zona cercana al ejido San Román, al sur de Culiacán. Sin embargo, no se dieron detalles de cómo se recuperó. Hasta el momento, el propio 'El Caballero de la Hipnosis' ha dicho que no se sabe nada de los presuntos responsables.

Fuente: Tribuna del Yaqui