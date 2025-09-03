(VIDEO) Policía recibe al menos cuatro disparos durante una persecución en Iztapalapa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México resultó herido durante el cumplimiento de su deber. El agente policial enfrentó a un sujeto, aún sin identificar, cuando éste realizaba detonaciones de arma de fuego en las calles de la colonia El Triunfo, perteneciente a la alcaldía Iztapalapa. A pesar de que recibió al menos cuatro disparos, el uniformado logró sobrevivir y sus compañeros lo auxiliaron para detener al agresor.

El caso fue dado a conocer por el reconocido periodista, Carlos Jiménez, durante una emisión de su noticiero C4 en Alerta. De acuerdo con un comunicado emitido por la SSC capitalina, los hechos ocurrieron en el cruce de la calle Dibujantes y el Eje 5 Sur de la mencionada demarcación, en donde se encontraba el oficial para atender un reporte ciudadano. El momento quedó captado en video y posteriormente divulgado por el comunicador en su espacio televisivo.

En las imágenes se puede apreciar cómo el policía se dirige hacia el fondo de la calle mientras alista su arma y luego el civil armado abre fuego contra el efectivo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. El agente repelió la agresión mientras el atacante intentaba escapar, sin embargo, en el intercambio uno de los proyectiles le impactó en uno de sus brazos. Minutos más tarde apareció un ciudadano para auxiliarlo intentando detener el sangrado.

Posteriormente, cuatro agentes, quienes viajaban a bordo de dos patrullas, arribaron al sector para ayudar a su compañero herido, identificado como Gaudencia 'N'. Los refuerzos desplegaron un operativo de seguridad y lograron aprehender al civil armado tras una intensa búsqueda en los alrededores del lugar donde se suscitó el ataque.

Gaudencio 'N' recibió al menos cuatro disparos, teniendo heridas en el antebrazo derecho y en el dedo anular, por lo que fue llevado a un hospital. Su chaleco antibalas, afortunadamente, recibió al menos dos impactos, lo que le salvó la vida en ese momento crítico", explicó el medio Telediario México.

Finalmente, el detenido fue informado de sus derechos de ley y puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien se encargará de definir la situación legal del sujeto, con base en el desarrollo de las investigaciones complementarias.

Fuente: Tribuna del Yaqui