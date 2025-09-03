VIDEO: Reportan agresión armada contra un agente de Policía en San Luis Río Colorado

Comparta este artículo

San Luis Río Colorado, Sonora.- La tarde de este miércoles 30 de septiembre fue reportado en redes sociales un presunto hecho violento en San Luis Río Colorado, Sonora, en el que un elemento del Mando Único fue blanco de un ataque armado. Los hechos ocurrieron en las inmediaciones de la avenida Álvaro Obregón y la calle 40, de la colonia Centro, una zona de considerable afluencia vehicular y peatonal.

De acuerdo con información inicial y testimonios recabados en el lugar, el ataque fue perpetrado por individuos armados que abrieron fuego de manera sorpresiva contra el oficial, quien resultó lesionado. El sonido de las detonaciones generó una inmediata reacción de alerta entre los ciudadanos que se encontraban en el área, muchos de los cuales buscaron refugio en establecimientos cercanos para resguardarse de las balas.

Tras el reporte, se activó un protocolo de seguridad que incluyó el despliegue de un operativo por parte de agentes del Mando Único, con el objetivo de localizar a los responsables de la agresión. Como parte de las diligencias iniciales y para facilitar las labores de investigación, las autoridades procedieron al cierre temporal de la circulación en la avenida afectada, lo que alteró el tránsito en la zona por varios minutos.

Hasta el momento de la redacción de esta nota, las autoridades competentes no han emitido un comunicado oficial que ofrezca detalles sobre el móvil del ataque o el estado de salud del agente agredido. Tampoco se ha confirmado si alguna otra persona resultó herida durante el incidente, ni se ha informado sobre la detención de algún sospechoso. Asimismo, en redes sociales comenzó a circular un video que presuntamente muestra los momentos posteriores al ataque.

En el material audiovisual se observa una patrulla y la movilización de oficiales en el sitio, así como a dos civiles que se protegen detrás de un vehículo antes de retirarse del lugar. La autenticidad de dicho video aún no ha sido verificada por una fuente oficial. Se espera que en las próximas horas la fiscalía estatal proporcione más información sobre el avance de las investigaciones.

Este mismo día, autoridades de San Luis Río Colorado atendieron un reporte sobre el hallazgo de dos personas sin vida en una zona despoblada del municipio. El informe se recibió a través del número de emergencias 911 alrededor de las 13:00 horas, de este miércoles 3 de agosto, indicando la ubicación en un área desértica al oeste de la ciudad, sobre el libramiento que conduce a Golfo de Santa Clara. En el sitio hallaron los cuerpos de dos hombres con signos de violencia

