VIDEO: Vehículos dañados tras intensas lluvias en Hermosillo; uno quedó como pérdida total

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Este pasado martes 2 de septiembre, la capital de Sonora fue azotada por el huracán Lorena, que, como hemos informado en TRIBUNA, se espera que continúe provocando lluvias en Baja California Sur, el centro y sureste de Sonora, así como en gran parte de Sinaloa. Mientras tanto, según la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la situación será más intensa en Baja California, Nayarit y Jalisco.

No obstante, en Hermosillo la tormenta dejó estragos, desde inundaciones hasta unidades arrastradas por el agua. Inclusive, en redes sociales circula un video donde se observa un automóvil negro siendo arrastrado hacia el canal del bulevar Progreso. De hecho, la colonia más afectada fue La Caridad, en la calle De Los Molinos; además, tampoco se quedaron atrás Apolo, Balderrama, Pitic y Centenario.

Según medios locales, el vehículo mencionado terminó cerca de un puente en Solidaridad, pero no fue el único: un automóvil blanco quedó varado en el Progreso y sufrió daños tan graves que se declaró pérdida total. Asimismo, se registraron denuncias de personas en situación de riesgo que tuvieron que ser rescatadas por las autoridades. En caso de que surjan más datos, como siempre, se los haremos saber a través de TRIBUNA.

El vehículo fue arrastrado por el agua

El coordinador estatal de Protección Civil, Armando Castañeda Sánchez, pidió a la población extremar precauciones durante estos días y recomendó resguardarse en un lugar seguro durante la presencia de tormentas, evitar cruzar ríos, arroyos o zonas con encharcamientos, revisar las condiciones de los desagües en el hogar y no tirar basura en calles, ya que podría provocar inundaciones al obstruir alcantarillas y cauces.

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, no se registran fallecidos; sin embargo, como las lluvias continuarán, te mantendremos actualizado. Por lo pronto, como se señaló antes, es fundamental acatar las indicaciones de las fuentes oficiales para evitar afectaciones que podrían incluso poner en riesgo lo más valioso, la vida. Ante todo, si se es víctima de una emergencia, se debe llamar de inmediato al 911.

Fuente: Tribuna