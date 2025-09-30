Automóvil se incendia y queda totalmente calcinado al norte de Hermosillo; esto se conoce

Hermosillo, Sinaloa.- La noche del lunes 29 de septiembre de 2025 se reportó que un automóvil sedán se incendió en las inmediaciones de la colonia Olivares, al norte de la ciudad de Hermosillo, Sonora. De acuerdo con los reportes preliminares, el percance se originó debido a una presunta falla mecánica, aunque afortunadamente no se reportaron personas lesionadas. Hasta el momento se desconoce la identidad del conductor del vehículo siniestrado.

Según datos proporcionada por personal del Departamento de Bomberos, el hecho se registró aproximadamente a las 19:30 horas del lunes, en el cruce de las calles José S. Healy y Cibuta, en el sector anteriormente mencionado. En su testimonio, el propietario declaró que el carro presentó problemas durante su trayecto y mencionó que, al momento de intentar arrancarlo de nueva cuenta, se percató de que comenzó a salir humo del motor.

Finalmente, el afecto descendió del vehículo mientras este se prendía en llamas. El lugar fue resguardado por elementos de la Policía Municipal, esto para que personal de la Estación Central de Bomberos de Hermosillo pudieran controlar el siniestro. Luego de que se apagara el fuego, autoridades locales aseguraron el auto hasta la llegada de una grúa particular que se encargó de remolcar el sedán que quedó en cenizas.

Cae camioneta desde un segundo piso

En otro hecho registrado durante la mañana del martes 30 de septiembre en la capital de Sonora, una camioneta tipo pick up cayó desde un segundo piso del estacionamiento de un hospital que se ubica sobre el bulevar Morelos. Trascendió que el vehículo atravesó una de las barreras de seguridad del edificio y descendió al nivel inferior. La unidad quedó totalmente con las cuatro llantas hacia arriba y con cuantiosos daños materiales.

Por fortuna, la mujer que conducía la unidad fue liberada y posteriormente recibió atención médica en las instalaciones de la clínica privada. En el sitio también fue requerida la presencia de personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil, pues se indicó que se realizarán inspecciones de seguridad para medir el riesgo que puede representar ante este accidente. De igual manera, elementos de Tránsito Municipal y bomberos acudieron al llamado.

#Sonora | Durante la mañana de este martes 30 de septiembre de 2025, un vehículo cayó de un estacionamiento multinivel en el hospital San José al norte de Hermosillo

