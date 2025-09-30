Cae pareja que secuestró a un joven en Nogales; lo subieron por la fuerza a un vehículo

Nogales, Sonora.- Arrestados y vinculados a proceso quedó una pareja identificada como Jhannay Mabel 'N', de 38 años de edad, y Jonatan Antonio 'N', de 27 años, por su presunta responsabilidad en el delito de privación ilegal de la libertad cometido en agravio de Irving Andrés 'N', de 28 años. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) detalló que el crimen sucedió alrededor de las 20:20 horas del pasado 6 de septiembre.

Ese día, el acusado, en compañía de al menos dos personas más, detuvieron y retuvieron contra su voluntad a la víctima en la vía pública de la calle Ojo de Tigre, entre Agua Marina y Topaz, colonia Manlio Fabio Beltrones Rivera, en Nogales. Lo trasladaron a bordo de un vehículo tipo pick up de color oscuro y, posteriormente, aproximadamente 1 hora después, la víctima fue liberada, quedando documentada la conducta que vulnera el bien jurídico de la libertad personal.

La Fiscalía de Sonora reitera su compromiso de investigar, perseguir y llevar ante los tribunales a quienes cometen delitos que afectan la paz y seguridad de las y los sonorenses, actuando siempre con apego a la ley y en defensa de los derechos de las víctimas", se lee en el comunicado compartido en redes sociales.

En otro caso ocurrido recientemente, una sentencia de 22 años y 3 meses de prisión fue dictada en contra de Enrique Rodrigo 'N', de 31 años de edad, señalado como responsable de los delitos de abuso y privación ilegal de la libertad, en perjuicio de un joven de 25 años de identidad reservada. La Fiscalía de Sonora informó que los hechos se remontan al día 13 de febrero de 2024, aproximadamente a las 20:00 horas.

En ese momento el sentenciado, en compañía de diversas personas, llegó a un domicilio en la colonia Buenos Aires, de Nogales, y portando objetos similares a armas de fuego, secuestraron a la víctima y su acompañante, subiéndolos a un vehículo mediante amenazas de muerte. Posteriormente, los acusados trasladaron a la víctima una vivienda ubicada en la calle Musca, de la colonia Colinas del Sol, donde fueron agredidos.

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora