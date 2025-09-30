Caen dos presuntos criminales armados en Ciudad Obregón; uno llevaba un fusil cargado

Ciudad Obregón, Sonora.- Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), en colaboración con personal de la Secretaría de Marina (Semar), efectuaron la detención de dos individuos en hechos separados ocurridos en distintos puntos de Ciudad Obregón. Los arrestos se efectuaron por su presunta responsabilidad en delitos relacionados con la portación de armas prohibidas y la posesión ilegal de armas de fuego.

El primer suceso tuvo lugar en la colonia Sochiloa, en cruce de las calles California y Flavio Bórquez. Las autoridades respondieron a un reporte generado a través de la línea de emergencias 911 que alertaba sobre una persona que alteraba el orden público. Al llegar al lugar, los oficiales encontraron a un sujeto, identificado como Brandon Iram 'N', de 27 años de edad, quien portaba un machete de manera visible.

Con base en los protocolos, el individuo fue asegurado por la posible delito de portación de arma prohibida. Posteriormente, durante un recorrido de vigilancia en la colonia Areneras, una patrulla mixta de la SSPM y Semar detuvo a Sergio Valente 'N', de 35 años. Durante la inspección, se le encontró en posesión de un arma de fuego tipo fusil, junto con dos cargadores abastecidos con un total de 54 cartuchos útiles.

Además, se le decomisó una motocicleta marca Italika que no contaba con placas de circulación, un factor que a menudo se asocia con otras actividades ilícitas. Tras su detención, ambos hombres fueron trasladados a las instalaciones de la SSPM. Asimismo, fueron puestos a disposición del Ministerio Público, autoridad que se encargará de integrar las carpetas de investigación para determinar su situación jurídica.

Hay que mencionar que estas acciones forman parte de un despliegue operativo coordinado que busca inhibir la comisión de delitos y fortalecer la presencia de las autoridades en diversas colonias. La cooperación entre la Policía Municipal y las fuerzas federales es un componente importante para la prevención delictiva, permitiendo una respuesta más eficaz a los reportes de los ciudadanos y una mayor cobertura en las labores de patrullaje.

Fuente: Tribuna