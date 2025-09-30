Captan en VIDEO riña campal entre vendedores de la Plaza de la Tecnología en Monterrey

Monterrey, Nuevo León.- La noche del lunes 29 de septiembre de 2025 se registró una riña campal en las inmediaciones de la Plaza de la Tecnología que se ubica en el Centro de Monterrey, Nuevo León. En la pelea participaron al menos diez personas, incluida una mujer, quienes presuntamente son locatarios del mencionado lugar. Aunque no se indicaron de forma oficial los motivos del conflicto, el momento quedó captado en video y rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Según datos recabados por medios locales, los hechos ocurrieron alrededor de las 20:00 horas del lunes en el cruce de las calles Miguel Hidalgo y Benito Juárez, en el primer cuadro de la capital neoleonesa. Derivado de los hechos, el tráfico vehicular se vio interrumpido mientras que los jóvenes involucrados se agarraban a golpes en plena vía pública.

Testigos señalaron que la disputa habría iniciado por diferencias entre vendedores, aunque hasta el momento no se ha confirmado la causa del altercado", detalló el medio INFO7 Monterrey.

Comerciantes y testigos alertaron a las autoridades a través de un reporte a las líneas de emergencias. Minutos más tarde, elementos de la Policía de Monterrey se presentaron en el lugar de los hechos y se encargaron de controlar los disturbios registrados en el exterior de la Plaza de la Tecnología. A pesar de la magnitud del percance, se indicó que no se reportaron personas detenidas. Además se desconoce la identidad de las personas implicadas.

Una riña entre locatarios de la Plaza de la Tecnología provocó tensión y caos momentáneo en el centro de Monterrey. La policía llegó después para restablecer el orden; no hubo detenidos.

Muere arrollado un vendedor de elotes

En otro hecho registrado hace unos días en Monterrey, un automovilista arrolló y privó de la vida a un vendedor de elotes de la tercera edad, quien fue identificado como Guadalupe López, sobre la avenida Washington, entre Zaragoza y Escobedo. De acuerdo con información proporcionada por Telediario, la víctima mortal tenía entre 60 y 65 años de edad y su deceso fue confirmado por sus propios familiares.

Trascendió que la unidad quedó abandonada y el responsable huyó del sitio. La Policía de Monterrey logró localizar el vehículo en el que se movilizaba el presunto responsable. Se indicó que la camioneta en cuestión se encontraba en el cruce de Zaragoza y Ocampo, en el primer cuadro de la ciudad.

? Localizan camioneta de conductor que atropello a elotero en el Centro de Monterrey.



Localizan camioneta de conductor que atropello a elotero en el Centro de Monterrey.

