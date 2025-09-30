Capturan a dos venezolanos tras apuñalar y herir a taquero en el Centro de Monterrey

Monterrey, Nuevo León.- Elementos de la Policía de Monterrey efectuaron la detención de hombres originarios de Venezuela, quienes son señalados de apuñalar y causarle diversas heridas a un taquero durante la mañana de este lunes 30 de septiembre de 2025 en el cruce de las calles Arteaga y Amado Nervo. En primera instancia se dijo que, aproximadamente a las 10:00 horas, se reportó que un hombre resultó lesionada tras haber sido atacado al tratar de evitar un asalto en un puesto de tacos.

De acuerdo con información proporcionada por Telediario Monterrey, los venezolanos detenidos fueron identificados como Erick Elías 'N' y Joel Morice 'N', de 32 y 28 años de edad. El reporte oficial indicó que ambos fueron capturados en la intersección de las calles Julián Villarreal y Jesús M. Garza, en la colonia Terminal de la capital de Nuevo León, cuando se encontraba desarmando una motocicleta Itálika FT 150, color gris y con placas 07SES2.

Se presume que los sospechosos viajaban a bordo de la unidad ligera al momento de cometer el ilícito en un puesto de tacos que se sitúa en el cruce de Arteaga y Amado Nervo, en el Centro de Monterrey. Durante una revisión preventiva, los uniformados aseguraron 11 envoltorios de 'crystal' y un arma blanca con la que lesionaron al trabajador, aún sin identificar, durante un presunto intento de robo en el establecimiento comercial.

Al ser localizados, los hombres mostraron una actitud agresiva cuando fueron cuestionados por la propiedad del vehículo, por lo que, como era de esperarse, fue el motivo de que fueran sometidos a una revisión", detalló el medio anteriormente citado sobre el desarrollo de los hechos.

Versiones extraoficiales apuntan a que la agresión se suscitó por una supuesta deuda de dinero entre uno de los detenidos y la víctima. El propietario del puesto de tacos indicó a las autoridades que el afectado tenía apenas dos semanas laborando en el lugar. Una vez aprehendidos, Erick Elías 'N' y Joel Morice 'N' fueron puestos a disposición de la autoridad judicial, quien se encargará de determinar su situación legal con base en las investigaciones complementarias.

