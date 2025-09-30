Con amenazas y fuego, desconocido saca a hombre de vivienda invadida en Nogales

Nogales, Sonora.- Este pasado lunes 29 de septiembre de 2025, alrededor de las 00:02 horas, agentes policiacos atendieron el reporte de un incendio en una vivienda ubicada en la calle Loma del Atardecer de la colonia Lomas de Anza. De acuerdo con información publicada por Infobae, la propiedad había sido invadida desde 2019 por un hombre que se identificó con las autoridades como Eduardo, de 39 años de edad.

Sin embargo, lo más extraño del caso es que, según la víctima, mientras se encontraba dentro de la vivienda un sujeto lo sacó del lugar mediante amenazas, y no conforme con ello también se llevó algunas de sus pertenencias. Por último, el agresor prendió fuego a la casa y posteriormente huyó de la escena. Tras el tremendo susto, Eduardo llamó a la línea de emergencia para reportar la acción.

La violencia sigue en Nogales

Cuando arribaron, elementos de Bomberos de la ciudad hicieron todo lo posible por sofocar las llamas, pero a pesar de sus esfuerzos se declararon pérdidas totales del inmueble. Es necesario señalar que hasta el momento de la elaboración de esta nota no se reportan personas lesionadas ni detenidos, pues las investigaciones apenas comenzaron, y en TRIBUNA estaremos al tanto de cualquier actualización sobre el caso.

En otro asunto, el domingo 29 de septiembre fue detenido un oficial de la Policía Municipal de Nogales por quitarle la vida a una joven de 20 años. Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 03:00 horas durante una celebración en un domicilio de la colonia Lomas de Anza. Todo comenzó con un pleito entre un hombre y una mujer; cuando él la agredió terminó marchándose, pero más tarde regresó acompañado de varios sujetos y entre todos apedrearon la casa.

Finalmente, en caso de tener conocimiento sobre delitos contra la libertad y seguridad sexual, desaparición de niños, adolescentes y mujeres, robo entre familiares, corrupción y demás ilícitos, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora hace un llamado a realizar denuncias anónimas a través de la línea 089 o al número de emergencia 911, lo anterior sin temor a que la identidad del denunciante sea revelada, ya que el proceso es completamente confidencial y está disponible las 24 horas.

Fuente: Tribuna del Yaqui