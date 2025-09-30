Conductor ignora el alto y causa choque en Ciudad Obregón; hay un motociclista lesionado

Ciudad Obregón, Sonora.- La tarde del lunes 29 de septiembre de 2025 se registró un accidente de tránsito en el primer cuadro de Ciudad Obregón, Sonora, en donde se vieron involucrados un vehículo sedan de la marca Honda, color gris, y una motocicleta. Los reportes preliminares indicaron que el conductor de la unidad ligera resultó lesionado a causa del percance que tuvo lugar en la intersección de las calles Durango y No Reelección.

Según el testimonio de testigos oculares, el automóvil se desplazaba de norte a sur por la calle Durango; sin embargo, no respetó el alto correspondiente y provocó el choque con el motociclista que circulaba de oriente a poniente por la avenida No Reelección. A pesar de las recomendaciones por parte de las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, los incidentes de este tipo cada vez son más frecuentes en la cabecera del municipio de Cajeme y sus alrededores.

De forma preliminar se identificó al motociclista afectado como Luis 'N', quien fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana donde se registró el percance vial. Una vez estabilizado, los socorristas lo trasladaron a un hospital de la localidad para recibir la atención correspondiente. Por su parte, agentes de Tránsito Municipal se presentaron en el sitio para cumplir con las indagatorias del caso para el deslinde de responsabilidades y realizar el Informe Policial Homologado (IPH).

El motociclista tuvo que ser trasladado a un hospital de la localidad.

Accidente múltiple en Ciudad Obregón

En otro hecho similar registrado la noche del lunes en Ciudad Obregón, tres vehículos estuvieron implicados en un accidente múltiple, aproximadamente a las 23:00 horas (tiempo local), en el cruce entre las calles Chihuahua y Guerrero. Los primeros informes refieren que el suceso se originó por un automóvil que transitaba en sentido contrario, de sur a norte sobre la calle Chihuahua e impactó a dos carros más.

A pesar de lo aparatoso de la situación, personal de la Cruz Roja Mexicana arribaron a la zona para revisar a los ciudadanos involucrados y confirmaron que no había ningún lesionado. Testigos alertaron a las autoridades a través de las líneas de emergencias del 9-1-1, por lo que elementos de la Policía Municipal de Cajeme y Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) acudieron al llamado para realizar el respectivo peritaje.

Fuente: Tribuna del Yaqui