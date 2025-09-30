Corrió por su vida: Sujeto logra escapar de balacera en su contra al norte de Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Durante la noche de este martes 30 de septiembre, se reportó una agresión armada en el fraccionamiento Pueblo del Sol, ubicado al norte de la ciudad de Hermosillo. El hecho violento, que representa la cuarta balacera en la jornada de hoy, movilizó a diversas corporaciones de seguridad. De acuerdo con la información inicial, la víctima fue atacada cuando se encontraba en la vía pública, sobre la calle Pueblo del Sol Sur.

El solitario gatillero, a bordo de un vehículo presuntamente Nissan Sentra de color blanco, le disparó en repetidas ocasiones. Sin embargo, la víctima logró evadir la agresión y huyó del lugar a fuerza de carrera. Las autoridades que acudieron al llamado no lograron localizarlo, por lo que hasta el momento se desconoce su identidad y si resultó lesionado. Tras el reporte, se activó el Código Rojo, implementando un operativo para la búsqueda y captura.

La escena del crimen fue custodiada por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Policía Municipal de Hermosillo. Posteriormente, peritos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) arribaron al sitio para iniciar las indagatorias correspondientes, recolectando evidencias y testimonios para integrar la carpeta de investigación. Hasta el cierre de esta nota, no se ha informado sobre personas detenidas relacionadas con este hecho.

El lugar donde sucedió la agresión con arma de fuego

Tan solo unas horas antes se registró un ataque armado en la colonia Popular, también al norte de Hermosillo, que resultó en la muerte de una persona del sexo masculino. Los hechos ocurrieron la tarde de este martes 30 de septiembre, sobre la calle De las Américas, entre las calles Artículo Tercero y Poder Legislativo. Según los primeros reportes, el crimen tuvo lugar alrededor de las 18:30 horas.

En ese momento, vecinos del sector alertaron a los números de emergencia tras escuchar múltiples detonaciones de arma de fuego. Esto provocó el despliegue inmediato de unidades de diversas corporaciones de seguridad y emergencia que se trasladaron al lugar para atender el reporte. Paramédicos de la Cruz Roja arribaron para brindar los primeros auxilios a la víctima, quien se encontraba tendida sobre la vía pública.

Fuente: Tribuna