Crece versión de que el asesinato de B-King y DJ Regio Clown estaría ligado a drogas

Ciudad de México.- Hace tres semanas desaparecieron los músicos colombianos Bayron Sánchez Salazar y Jorge Luis Herrera, mejor conocidos como B-King y DJ Regio Clown. El 17 de septiembre se encontraron sus cuerpos sin vida en el municipio de Cocotitlán, en el Estado de México, y a partir de ese momento las autoridades del centro del país iniciaron las investigaciones correspondientes.

Recientemente, el periodista de nota roja Carlos Jiménez, conocido como C4, comentó en sus redes sociales que, según la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEdomex), la razón del homicidio de los artistas estaría relacionada con el tráfico de 2CB, también conocido como Tusi, una droga sintética cuyas consecuencias afectan especialmente la salud mental.

"Todo apunta al tráfico de 2CB… y las fiestas. Las indagatorias de @FiscaliaEdomex revelan que el homicidio de los colombianos Jorge Herrera y Byron Sánchez apunta a una venganza por venta de tu-ci-b’. La cita con el comandante fue el gancho para matarlos", afirmó el periodista, y dejó en claro que esa misma cita habría servido como engaño para ejecutar el asesinato.

¿Mánager de B-King abandonó el país por miedo?

Camilo, mánager del fallecido cantante colombiano B King, reveló que abandonó México por temor a represalias tras el asesinato de su representado y del DJ Regio Clown. Ambos fueron encontrados sin vida en circunstancias que aún están siendo investigadas por las autoridades. El caso ha generado conmoción en el medio artístico y ha levantado múltiples interrogantes sobre lo ocurrido.

Durante su participación en el programa ¡Siéntese quien pueda!, Camilo confesó que teme por su integridad física. "Acá donde estoy está ese temor de miedo ahorita", expresó visiblemente afectado. Al ser cuestionado por el periodista Alex Rodríguez sobre si había recibido intimidaciones de muerte, respondió: "Pues es que más amenazas, es que me acaban de matar a dos amigos.", recalcó.

Fuente: Tribuna del Yaqui/ Agencia México