Crimen atroz en Edomex: Pagará con 47 años de prisión por asesinar a su propia hija

Ixtapaluca, Estado de México.- Tras el debido proceso judicial, una mujer llamada Aidé López Ángeles fue sentenciada a 47 años de prisión después de que se presentaran pruebas que demostraron su plena responsabilidad en el delito de homicidio en contra de su hija menor de edad. De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), la pena incluye el pago de sanciones económicas.

Se le impuso una multa de 184 mil 135 pesos y se le ordenó el pago de 227 mil 190 pesos por concepto de reparación del daño moral. Los hechos que motivaron el proceso ocurrieron el 22 de septiembre de 2023 en un domicilio ubicado en la colonia Alfredo del Mazo, del municipio de Ixtapaluca, Estado de México. En el lugar, la mujer agredió físicamente a la víctima, causándole lesiones que derivaron en su muerte.

Posteriormente, la ahora sentenciada huyó del sitio con la intención de evadir su responsabilidad. Una vez que la Fiscalía tuvo conocimiento del suceso, se activaron los protocolos correspondientes para el esclarecimiento del caso. A través de labores de investigación, el personal de la FGJEM logró recabar las prueba periciales y testimoniales necesarios para acreditar la participación de López Ángeles en el ilícito.

Con la evidencia recabada, un juez de control emitió una orden de aprehensión en contra de la implicada. Dicho mandamiento judicial fue cumplimentado por agentes de la Policía de Investigación (PDI), quienes lograron su detención. Posteriormente, Aidé López Ángeles fue ingresada a un Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la región, donde quedó a disposición de la autoridad judicial para enfrentar su proceso legal.

Luego de demostrar la plena responsabilidad de Aidé López Ángeles en el delito de homicidio calificado por haberse cometido en contra de una menor de edad, la #FiscalíaEdoméx obtuvo de la Autoridad Judicial, sentencia de 47 años de prisión. pic.twitter.com/Vk4Vx1qSmw — Central Municipal (@Central_CM) September 30, 2025

Tras el desahogo de las etapas procesales correspondientes, y con base en las pruebas reunidas, el juez emitió el fallo condenatorio y la sentencia antes mencionados. Asimismo, la Fiscalía del Estado de México señaló que con este resultado reitera su compromiso con el combate a la impunidad y pone a disposición de la ciudadanía sus canales de denuncia para reportar cualquier hecho delictivo.

Fuente: Tribuna