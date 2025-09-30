Detienen a Agustín, segundo involucrado en caso de maltrato a tres perros en Navojoa

Navojoa, Sonora.- Un hombre identificado como Agustín 'N', de 61 años de edad, fue detenido y vinculado a proceso penal, por su presunta responsabilidad en el delito de maltrato animal, crueldad animal o negligencia grave, cometido en contra de tres perros de raza criolla, en Navojoa. Según la información de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), el acusado contaba con una orden de aprehensión vigente por estos hechos.

Su arresto sucedió en la calle Mariano Abasolo, de la colonia Tierra Blanca, donde el sujeto fue localizado por autoridades. Ya en la audiencia inicial, el juez resolvió la vinculación a proceso, fijando un plazo de 3 meses para cerrar la investigación complementaria. Aunque el Ministerio Público solicitó la imposición de prisión preventiva justificada, el juez determinó medidas cautelares distintas al considerar que el imputado no representa riesgo procesal ni peligro para la víctima ni testigos.

De acuerdo con los datos recabados hasta el momento, el imputado señaló de manera que actuó a instancias de un hombre llamado Remberto 'N', de 72 años, quien ya había sido capturado y vinculado a proceso previamente por el mismo hecho, luego de que se difundiera un video en redes sociales donde ambos aparecían maltratando a los animales, sujetándolos con cuerdas y colocándolos dentro de un costal.

Cabe recordar que en un cateo practicado por personal de la FGJES y autoridades de Navojoa se aseguraron indicios relacionados al ilícito, como un cable negro, un saco de ixtle y una caja de plástico verde, además del rescate de seis caninos criollos que quedaron bajo resguardo del personal antirrábico municipal. La Fiscalía de Sonora indicó que con esta acción "refrenda su compromiso con la protección de los animales y con la aplicación estricta de la ley en contra de toda conducta que atente contra su bienestar".

Vinculan a proceso a segundo imputado por maltrato animal en Navojoa



Boletín completo: https://t.co/BeoV1Jbv58 pic.twitter.com/wVFeJcBk4I — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) September 30, 2025

La captura del primer sujeto ocurrió el pasado miércoles 24 de septiembre, en cumplimiento a una causa penal iniciada a partir de una denuncia presentada por una asociación civil dedicada a la protección de animales. Durante la audiencia inicial, el juez oral resolvió vincular a proceso a Remberto 'N' por el delito de maltrato animal, otorgando un plazo de 3 meses para el desarrollo de la investigación complementaria.

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora