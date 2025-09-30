Ejecutan a hombre frente a su casa al sur de Hermosillo; sicarios lo sorprendieron a tiros

Hermosillo, Sonora.- La tarde de este martes 30 de septiembre se registró una agresión armada en el fraccionamiento Villas del Sur, ubicado en la zona sur de Hermosillo, que resultó en la muerte de un hombre. El reporte inicial sobre detonaciones se recibió en los números de emergencia poco después de las 14:00 horas, lo que provocó una movilización de las corporaciones de seguridad hacia la calle Eucalipto, entre Villa Flores y bulevar Santa Clara.

Según los primeros informes recabados en el lugar, la víctima fue atacada por presuntos sicarios cuando se encontraba en el exterior de una vivienda. El cuerpo del hombre quedó tendido en el patio delantero del domicilio, en un suceso que, de acuerdo con versiones extraoficiales, ocurrió en presencia de sus familiares. Paramédicos de la Cruz Roja llegaron al sitio y tras una revisión conformaron que el afectado ya no contaba con signos vitales.

Hasta el momento, la identidad del fallecido no ha sido confirmada por las autoridades, aunque se comenta que era conocido en la zona con el apodo de 'Tío' y tenía 65 años de edad aproximadamente. Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal de Hermosillo y de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) como primeros respondientes, quienes procedieron a resguardar el área para preservar la escena del crimen.

Posteriormente, personal de Servicios Periciales de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) inició las diligencias correspondientes, incluyendo el levantamiento de indicios balísticos y otras evidencias para integrar a la carpeta de investigación. El cuerpo de la víctima fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia de ley y los trámites necesarios para su identificación.

El cuerpo fue levantado por el Semefo para su procesamiento

Las autoridades iniciaron un operativo de búsqueda en los alrededores del fraccionamiento Villas del Sur para localizar a los responsables, sin que hasta el momento se haya informado sobre personas detenidas. Con este lamentable hecho, la cifra de homicidios en Hermosillo durante el mes de septiembre sube a 33 víctimas.

Fuente: Tribuna