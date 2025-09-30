Fraudes en venta de vehículos generan alerta en redes sociales en Guaymas y Nogales

Guaymas, Sonora.- En redes sociales comenzó a viralizarse el caso de una mujer identificada como Dulce, quien fue víctima de una tremenda estafa, pues su propósito era comprar un vehículo usado de la marca Ford Focus, modelo atrasado. Sin embargo, el verdadero problema inició en el momento en que la afectada vio la publicación sobre la venta de la unidad y, al interesarse, decidió enviar un mensaje al vendedor.

De acuerdo con información extraoficial, el responsable sería un sujeto llamado Jorge, quien le solicitó a la mujer un pago de 500 pesos con el pretexto de echarle gasolina para poder llevarle el automóvil. No obstante, a pesar de que ella lo esperaba en el punto de encuentro, este individuo jamás llegó, dejando en claro con esa acción que únicamente buscaba quedarse con el dinero de la residente de Guaymas, Sonora.

De hecho, una situación semejante ocurrió en Nogales, donde un hombre denunció que lo engañaron cuando intentaba vender su camioneta Chevrolet Silverado 2012. Según su testimonio, todo comenzó el pasado viernes, cuando mostró su vehículo a un supuesto comprador interesado. Un día después, recibió un depósito mediante cheque, y el sujeto incluso le aseguró que el dinero se vería reflejado en 24 horas, por lo que sin dudarlo le entregó tanto los papeles como la unidad.

Vehículo del ciudadano nogalense

Tras cumplirse el plazo, su peor temor se confirmó cuando el cheque fue rechazado por falta de fondos, lo que derivó en que no pudiera recuperar su camioneta. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconoce por completo la identidad del afectado, pues pidió mantenerse en el anonimato. En caso de que surjan más datos, se los daremos a conocer a través de TRIBUNA.

Ante esta situación, el denunciante decidió hacer pública su experiencia con la finalidad de alertar a la ciudadanía sobre este tipo de estafas, por lo que se hace un llamado a extremar precauciones al vender o comprar cualquier artículo. Precisamente, en la plataforma de Facebook circula un número telefónico al cual se pueden comunicar si cuentan con información sobre el paradero de la camioneta; dicho contacto es el 631 19 03722.

Fuente: Tribuna del Yaqui