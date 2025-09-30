FUERTE accidente en Ciudad Obregón moviliza a las autoridades: Tres automóviles involucrados

Ciudad Obregón, Sonora.- Los accidentes siguen a la orden del día en Ciudad Obregón, la cabecera municipal de Cajeme, por lo que las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía para circular con precaución, en especial, luego de los daños que dejaron las recientes lluvias en el estado de Sonora. El siniestro más reciente se reportó la noche de este lunes 29 de septiembre en inmediaciones del centro de la región.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron anoche, alrededor de las 23:00 horas, tiempo local, en el cruce entre las calles Chihuahua y Guerrero, donde tres vehículos particulares protagonizaron un accidente. Se detalló que, presuntamente, el conductor de un automotor rojo circulaba en sentido contrario, de sur a norte sobre la calle Chihuahua. Eso provocó que chocara contra un vehículo rojo y derribara un poste.

Posteriormente, se impactó contra otro automóvil de color blanco, que venían de oriente a poniente sobre la calle Guerreo. Testigos que vieron los hechos dieron aviso a las autoridades mediante el Servicios de Emergencias Telefónico 911, a lo que se activó el Código Rojo. A la brevedad se movilizaron en la escena agentes de la Policía Municipal de Cajeme, así como de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP).

Debido a la gravedad del accidente, se hicieron presentes paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes revisaron a todos los pasajeros involucrados en el choque. Afortunadamente, no hubo reporte de heridos o víctimas mortales, sin embargo, los coches que participaron en el siniestro sí resultaron con severos daños, por lo que fue necesario que llegara personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES).

El presunto responsable del choque fue cuestionado por las autoridades, quienes no han confirmado su traslado al Ministerio Público. Sin embargo, se detalló que se abrirá una carpeta de investigación para determinar las causas del accidente; en tanto, los vehículos fueron retirados con una grúa para que la circulación volviera a la normalidad. Finalmente, se hizo un llamado a la población a conducir con precaución.

