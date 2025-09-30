Golpe al Cártel de Sinaloa: Harfuch confirma detención de 'Chuki', piloto del grupo criminal

Ciudad de México.- El Cártel del Sinaloa es uno de los grandes grupos criminales que se dedica al narcotráfico en México y Estados Unidos (EU), por lo que las autoridades federales han sumado esfuerzos para detener a sus integrantes, generadores de violencia. Este martes 30 de septiembre de 2025, los operativos dieron un resultado positivo con la captura de un presunto piloto aviador que prestaba servicios a la organización delictiva.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), confirmó este martes la captura de Juan Pablo 'N', conocido como 'el Chuki'. Este presunto generador de violencia ha sido identificado como un piloto aviador que estaba al servicio del Cártel de Sinaloa. El funcionario destacó que la detención del presunto criminal ocurrió en el municipio de Badiraguato, estado de Sinaloa.

De acuerdo con la información oficial, 'El Chuki' contaba con una orden de aprehensión por delincuencia organizada en materia de tráfico de armas. La SSPC explicó que tras un trabajo de inteligencia, los elementos lograron ubicar los domicilios y vehículos relacionados con esta persona, lo que permitió dar seguimiento a sus movimientos hasta localizarlo en la localidad de Surutato este 30 de septiembre.

Durante un recorrido de vigilancia en esa zona, los elementos de seguridad identificaron al sospechoso, le marcaron el alto y, tras corroborar su identidad, procedieron a cumplimentar la orden judicial. Posteriormente, fue informado de sus derechos y puesto a disposición de la autoridad competente, que será la encargada de definir su situación legal.

En un comunicado, la dependencia federal subrayó que este operativo es parte de los esfuerzos coordinados del Gabinete de Seguridad para debilitar la estructura criminal en Sinaloa, entidad que vive una guerra interna desde hace un año, tras la captura de Ismael 'El Mayo' Zambada, uno de sus líderes y fundadores.

Con estas acciones se refrenda el compromiso de trabajar de manera conjunta en favor de la recuperación de la paz y tranquilidad de la ciudadanía", señaló la institución.

Fuente: Tribuna del Yaqui