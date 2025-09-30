Golpe al narcomenudeo en Sonora: Detienen a sujeto con un arma y 4 mil dosis de droga

Caborca, Sonora.- Un hombre, identificado como Julio F., enfrentará un proceso penal federal tras ser detenido en el municipio de Caborca, Sonora, en posesión de un arma de fuego de uso exclusivo militar y una considerable cantidad de narcóticos preparados para su distribución. La Fiscalía General de la República (FGR), a través de su delegación estatal, logró que un juez de control dictara la vinculación a proceso y la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

Los hechos ocurrieron durante un patrullaje de prevención y vigilancia realizado por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional (GN). En el transcurso de la operación, las fuerzas federales localizaron al sujeto a bordo de un vehículo sedán y, tras una inspección, descubrieron que transportaba armamento y diversas sustancias ilícitas. Durante el aseguramiento, las autoridades decomisaron un arma de fuego tipo pistola, junto con su cargador y catorce cartuchos útiles.

Sin embargo, el hallazgo más importante fue la cantidad de drogas, empaquetadas en miles de dosis individuales, lo que fundamentó la acusación de posesión con fines de comercio. El desglose del material incautado incluye 1 kilo 904 gramos de marihuana distribuidos en 844 envoltorios, además de 150 cigarrillos prearmados de la misma hierba con un peso total de 120 gramos.

También se encontraron 375 paquetes que contenían 262 gramos de cocaína y 3 mil 055 envoltorios con un total de 611 gramos de metanfetamina. El vehículo en el que se transportaba el imputado, que no contaba con placas de circulación, también fue asegurado. Tras la detención, el Ministerio Público Federal presentó el caso y los datos de prueba ante el juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en Sonora.

La autoridad judicial calificó de legal la detención y consideró que existían elementos suficientes para iniciar el proceso penal contra Julio F. por los delitos federales de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y contra la salud, en su modalidad de posesión con fines de comercio. El juez impuso la prisión preventiva justificada como medida cautelar, lo que significa que el acusado permanecerá en reclusión mientras se desarrolla el proceso.

Además, se fijó un plazo de tres meses para la investigación complementaria, tiempo durante el cual la FGR deberá robustecer su caso antes de la siguiente etapa judicial.

Fuente: Tribuna y FGR