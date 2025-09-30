Había salido de un anexo: Sujeto lesiona con un cuchillo a su propia madre en Guadalajara

Guadalajara, Jalisco.- La tarde del lunes 29 de septiembre de 2025, un caso de violencia intrafamiliar conmocionó a los vecinos de la colonia Jardines de San Francisco, en Guadalajara, Jalisco, en donde un sujeto de 35 años de edad atacó e hirió con un cuchillo a su propia madre. Los primeros reportes señalan que el hecho se registró en un domicilio que se ubica en las calles Josefa Ortiz de Domínguez y José Gómez de la Cortina, en la citada demarcación.

De acuerdo con información proporcionada por la Comisaría de Guadalajara, los policías estaban realizando un recorrido de vigilancia cuando escucharon una discusión afuera de una vivienda del mencionado sector, por lo que rápidamente procedieron a descender de la unidad oficial e intervinieron para que el agresor soltara el arma blanca. Después de que el sospechoso soltó el cuchillo, los agentes efectuaron la respectiva detención.

Nos reportan una persona de la tercera edad y cuando llegamos al lugar nos encontramos con la mujer agredida por su hijo presenta lesiones en el antebrazo y algunos rasguños", narró uno de los paramédicos que atendió a la víctima de aproximadamente 65 años, en declaraciones que fueron recabadas por Milenio.

Buenos días ??? Te presentamos nuestra portada del SUR DE SONORA uD83DuDCF0



Más noticias en nuestro sitio web:https://t.co/EO3NQ53li6 pic.twitter.com/80fzkHUUPa — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) September 30, 2025

Trascendió que el detenido presuntamente regresó a la casa hace apenas unos días, esto luego de haber estado en un centro de rehabilitación. Según el reporte de autoridades locales, la sexagenaria presentó lesiones por arma blanca en su brazo y múltiples rasguños producto de la discusión que sostuvo con su hijo. Una vez aprehendido, los uniformados presentaron al individuo ante el Ministerio Público competente, quien determinará su situación legal.

Paramédicos de la Cruz Verde le brindaron la atención médica correspondiente a la adulta mayor, por lo que no requirió ser trasladada a un hospital de la capital de Jalisco. Testimonios de los vecinos confirmaron que el atacante había permanecido recluido en un anexo y manifestó actitudes violentas tras volver a su hogar. Hasta el momento, el sujeto y la víctima permanecen aún sin identificar, es por ello que se espera un informe actualizado en los próximos días.

Detuvimos a un hombre que presuntamente habría agredido a su madre en la Colonia Jardines de San Francisco.

Te recordamos que en casos de violencia de género puedes solicitar apoyo de nuestra DEAViM al 33 1201 6070.#LaPolicíaQueTeCuida

uD83DuDC6EuD83CuDFFDuD83DuDE94uD83DuDC6EuD83CuDFFD?? pic.twitter.com/MTCSMEcTyn — Policía de Guadalajara (@PoliciaGDL) September 30, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui