Homicidio en Polanco: Matan a balazos al dueño de Micky Hair Salón Masaryk, estilista de famosos

Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.- La noche de este lunes, elementos de distintas corporaciones del Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) y de Servicios de Emergencia desplegaron un impresionante operativo en la zona de Polanco, una de las más exclusivas de la alcaldía Miguel Hidalgo y de la capital mexicana, luego de que se reportara un ataque armado contra Miguel de la Mora, estilista y dueño de Micky Hair Salón Masaryk.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron el lunes 29 de septiembre de 2025, alrededor de las 21:00 horas, en el cruce de las calles Presidente Masaryk y Moliere. En ese punto, la víctima fue interceptada por al menos dos sujetos armados a bordo de una motocicleta, quienes le dispararon en repetidas ocasiones hasta dejarlo tirado. Tras la balacera, los presuntos criminales huyeron hacia una dirección desconocida.

La agresión se dio frente al establecimiento de belleza Micky Hair Salón Masaryk, propiedad del baleado.

La agresión se dio frente al establecimiento de belleza Micky Hair Salón Masaryk, propiedad del baleado, a quien identificaron como Miguel Ángel de la Mora Larios, de 28 años, empresario y estilista de celebridades en México. De inmediato se dio aviso a las autoridades a través del Servicio de Emergencias Telefónico 911, a lo que se activó el Código Rojo. En tanto, los criminales huyeron hacia una dirección desconocida.

Los primeros en responder al llamado fueron oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), seguidos de paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), quienes revisaron a la víctima; no obstante, ya no fue posible salvarle la vida debido a la gravedad de las lesiones. La zona del ataque quedó acordonada para luego ser entregada a personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX).

Las autoridades señalaron que ya se revisan las grabaciones de cámaras de videovigilancia en la zona, y que se analizan diversos indicios con el objetivo de identificar a los responsables del ataque. A la fecha de publicación de esta nota, no hay personas detenidas.

El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, confirmó a través de su cuenta oficial en la red social X que no se trató de un asalto, sino de un ataque directo contra el empresario. Asimismo, aseguró que las instituciones de seguridad trabajan en conjunto para dar con los responsables.

Miguel de la Mora: ¿Quién era el estilista asesinado en Polanco?

La víctima, Miguel de la Mora, era conocida en el ámbito de la belleza y la moda bajo el nombre de 'Micky'. Su salón, Micky Hair Salón Masaryk, tenía presencia tanto en CDMX como en Guadalajara, y acumulaba una fuerte proyección en redes sociales. Su cuenta de Instagram superaba los 160 mil seguidores, mientras que la del salón en Polanco contaba con casi 25 mil.

En sus publicaciones se apreciaba que atendía a personalidades del espectáculo como Ángela Aguilar y Kenia Os, además de mantener una estrecha relación con la influencer Diana Esparragoza, nieta de Juan José Esparragoza Moreno, alias 'El Azul'.

