Impactante hallazgo: Encuentran cadáver en el Cerro de la Cementera en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Esta mañana de martes 30 de septiembre se registró una fuerte movilización de autoridades policiacas en la capital de Sonora, luego de que uno de los primeros reportes fuera el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre. Según medios locales, fueron senderistas de Hermosillo quienes se percataron de la presencia del cadáver en el Cerro de la Cementera, por lo que denunciaron el hecho a la línea de emergencia.

De hecho, se informa que están colaborando diferentes corporaciones de seguridad en el rescate de los restos, mismos que presuntamente se encuentran en estado de descomposición. Es necesario mencionar que entre los primeros respondientes se encuentran elementos de Bomberos de Hermosillo, Policía Municipal, agentes de Seguridad Pública Estatal y, por supuesto, personal de Medicina Forense.

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se confirmó que con el apoyo de un dron lograron localizar el cuerpo, por lo que los brigadistas ya iniciaron el ascenso para proceder a descenderlo. Es importante resaltar que en nuestro medio de comunicación, como es habitual, te mantendremos informado de cualquier actualización relacionada con el caso, así como también estaremos atentos a cuando se pronuncie el Ministerio Público.

Cerro de la Cementera

Por su parte, en redes sociales circula un rumor que no ha sido corroborado por ninguna fuente oficial, ya que algunos senderistas aseguran que el sujeto era una persona en situación de calle. En Hermosillo los índices de individuos sin hogar son cada vez más altos y, además, preocupa su bienestar físico debido a las altas temperaturas, que en ocasiones han provocado que sean encontrados sin vida en diversas zonas de la ciudad.

Fuente: Tribuna del Yaqui