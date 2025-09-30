IMPRESIONANTE: Cae automóvil desde segundo piso de estacionamiento en hospital de Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Un impresionante hecho se registró en Hermosillo al haber ocurrido un accidente en el estacionamiento de un hospital en la capital del estado, pues un automóvil cayó desde un segundo piso. El suceso de esta mañana de martes 30 de septiembre dejó a una mujer lesionada. Cabe señalar que el hecho causó gran impresión entre los transeúntes y los mismos usuarios del hospital que fueron testigos oculares.

El centro médico está ubicado sobre el bulevar Morelos, hasta donde llegaron elementos del Cuerpo de Bomberos para proceder con las maniobras necesarias para rescatar a la víctima. Al momento se ha dicho que los cables de contención no lograron detener al vehículo tipo camioneta pick up y, por la fuerza de la gravedad, se fue hacia abajo. Esto, ya que la mujer iba de reversa y no midió bien el espacio.

La unidad quedó totalmente con las cuatro llantas hacia arriba y el frente del automóvil totalmente destruido por el impacto. Se dijo que afortunadamente la mujer no quedó prensada y rápidamente fue atendida en las mismas instalaciones del hospital privado. En el sitio también fue requerida la presencia de personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil, ya que se dice que las instalaciones serán evaluadas para medir el riesgo que puede representar ante este accidente.

Cae automóvil desde segundo piso de estacionamiento de hospital en Hermosillo; mujer resulta lesionada

Hasta la publicación de esta información no se ha dado a conocer el estado de gravedad de la mujer; solo se sabe que está siendo atendida. De momento, las autoridades no han emitido información sobre los hechos. Se espera que Protección Civil haga las labores necesarias para dar un dictamen de los hechos y las acciones que se tomarán.

Mañana violenta en Hermosillo

Además de este accidente, la capital de Sonora ha tenido una mañana sumamente movida, ya que poco después de las 8:00 horas se registró un intenso ataque armado en la colonia Bicentenario que dejó como saldo una persona lesionada, aunque extraoficialmente se dijo que falleció. Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer más información de los hechos; se espera que, conforme las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) lo permitan, se compartan más datos.

Cae automóvil desde segundo piso de estacionamiento en hospital de Hermosillo

Fuente: Tribuna del Yaqui