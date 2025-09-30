La tenía amenazada de muerte: Detienen a Ramsés René por violentar a su madre en Guaymas

Guaymas, Sonora.- Este martes, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que un hombre llamado Ramsés René 'N', de 35 años de edad, fue arrestado y vinculado a proceso penal, señalado como presunto responsable del delito de violencia familiar, además se le decretó prisión preventiva justificada como medida cautelar, y se dio un plazo de 3 meses para el cierre de la investigación complementaria.

Se estableció en la carpeta de investigación que el crimen sucedió el día 20 de septiembre de 2025, aproximadamente entre las 11:10 y 11:30 horas, Ramsés René 'N' se encontraba en su domicilio en la colonia Punta Arena, de Guaymas, Sonora. Junto con su madre, la hoy víctima, a quien le causó un maltrato verbal y psicoemocional, diciéndole diversas ofensas y amenazándola de muerte si salía del inmueble.

Una vez interpuesta la denuncia correspondiente, se iniciaron los actos de investigación que llevaron a que un juez emitiera una orden de aprehensión. El Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) se encargó de la captura del sujeto y se dio paso a la audiencia donde se lograron las resoluciones judiciales ya citadas. La FGJES señaló que "este caso refrenda su compromiso con la protección integral de las víctimas de violencia familiar y la procuración de justicia".

En otro caso similar ocurrido recientemente, Francisco Alejandro 'N', señalado como presunto responsable del delito de violencia familiar, cometido en perjuicio de su cónyuge, fue detenido, vinculado a proceso penal, y dejado en prisión en preventiva, después de que se demostrara ante un juez su presunta implicación en los hechos. Según reveló la Fiscalía de Sonora, el crimen sucedió el 16 de junio de 2025, en Empalme.

En ese momento, el acusado agredió físicamente a la víctima mientras dormía, despertándola y exigiéndole que tomara sus pertenencias y se marchara del domicilio, para posteriormente agredirla verbalmente. Esto ocurrió aproximadamente a las 2:00 horas, en la colonia Moderna. Tras la denuncia correspondiente, se efectuaron los actos de investigación requeridos para fuera emitida una orden de aprehensión en contra del presunto agresor.

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora