'Levantón' en Sinaloa: Grupo armado intercepta y se lleva a chofer de un tráiler en Mazatlán

Mazatlán, Sinaloa.- La mañana de este martes 30 de septiembre de 2025 se reportó la privación de la libertad del chofer de un tráiler que transitaba por la avenida Gabriel Leyva, a la altura de la colonia Klein, a unos 200 metros de la entrada al parque Bonfil. La unidad abandonada fue localizada, aproximadamente a las 08:10 horas de este día, cerca del cruce con la calle Héroes de Nacozari, en donde la víctima fue interceptada por un grupo armado que se llevó con rumbo desconocido.

Según versiones preliminares, el conductor del tractocamión circulaba en sentido de norte a sur cuando los sujetos armados, quienes viajaban a bordo de diferentes motocicletas, lo emboscaron y lo obligaron a descender del vehículo. Posteriormente, los delincuentes lo subieron a una camioneta y escaparon del lugar sin que hasta el momento se tengan datos sobre su paradero. Trascendió que el tráiler venía de Guadalajara y tenía como destino los muelles fiscales para embarcarse hacia La Paz, Baja California Sur.

La información refiere que al llegar a la altura de la iglesia de la colonia Klein, al tractocamión se le atravesaron cuatro motociclistas armados junto con un vehículo de color café, sin especificar el modelo y marca, de donde descendieron otras personas armadas, privaron de la libertad al chofer de la pesada unidad y se retiraron del lugar con rumbo desconocido", explicó el portal de noticias Línea Directa.

Investigan presunta privación de la libertad de conductor en Mazatlán; tráiler quedó abandonado https://t.co/PUx4KICzuH pic.twitter.com/P7pxwojfdP — Adrián López (@AdrianLopezMX) September 30, 2025

La unidad de carga pesada quedó bloqueando la salida de la colonia Klein, a un costado de una parroquia conocida como Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. Tras recibir el respectivo reporte, elementos de la Policía Municipal de Mazatlán, así como de la Secretaría de Marina, se presentaron en el área y confirmaron el 'levantón' del sujeto identificado preliminarmente como Enrique 'N', de 54 años de edad y originario del municipio de Ruíz, Nayarit..

Los uniformados procedieron a mover el tráiler alrededor de 50 metros hacia adelante para desbloquear la entrada y salida de la mencionada demarcación. Por su parte, personal pericial, así como agentes investigadores de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa, se presentaron en el sitio y se encargaron de realizar las diligencias correspondientes para recabar evidencias del caso.

uD83DuDEA8uD83DuDE94| Un operador de un trailer fue presuntamente “levantado” cuando se encontraba sobre la avenida Gabriel Leyva, a la altura de una iglesia, en la colonia Casas Económicas en #Mazatlán. El hecho generó una fuerte movilización policiaca en la zona. pic.twitter.com/wWESeL4DM3 — Luis Alberto Díaz y Los Noticieristas (@noticieristas) September 30, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui