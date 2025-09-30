Localizan a abuelo de 91 años sin vida en Sonora; indagan posible disparo autoinfligido

Etchojoa, Sonora.- La tarde de este martes 30 de septiembre, un hombre de 91 años de edad, identificado como Juan Jiménez Valenzuela, fue encontrado sin vida en su domicilio, ubicado en la cabecera municipal de Etchojoa, Sonora. El deceso se produjo a causa de una herida por arma de fuego, y las autoridades ministeriales han iniciado la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer formalmente las circunstancias del hecho.

El suceso tuvo lugar en una vivienda localizada en las calles Obregón y Plutarco Elías Calles. De acuerdo con los reportes iniciales, fueron los propios familiares quienes alertaron a los servicios de emergencia tras escuchar un disparo proveniente del interior del inmueble. Al lugar acudieron de inmediato paramédicos de Cruz Roja, quienes, tras realizar la valoración, confirmaron que el señor Jiménez Valenzuela ya no contaba con signos vitales.

La herida localizada en la cabeza fue la causa del fallecimiento en el sitio. Elementos de la Policía Municipal de Etchojoa procedieron a acordonar y asegurar la zona para preservar la escena. Posteriormente, peritos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) arribaron para realizar las diligencias correspondientes, incluyendo el levantamiento de indicios y la recolección de evidencias, como el arma tipo revólver encontrada en el lugar.

Si bien la principal línea de investigación sugiere que él mismo pudo haberse disparado, las autoridades han enfatizado que será el resultado de los análisis periciales y la necropsia de ley lo que determine de manera oficial la causa de la muerte. El cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) de Navojoa. para los trámites legales de ley.

El cuerpo del hombre fue encontrado dentro de su domicilio

Juan Jiménez Valenzuela, conocido afectuosamente como Don Juan por sus vecinos, era una persona apreciada en su comunidad. Su fallecimiento ha sido recibido con tristeza entre sus allegados y residentes de la zona. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) continuará con las indagatorias para emitir un dictamen final.

Fuente: Tribuna