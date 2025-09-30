Mañana violenta en Hermosillo: Intenso ataque armado deja una víctima en la Bicentenario

Hermosillo, Sonora.- La tranquilidad para los vecinos de la colonia Bicentenario, al norponiente de Hermosillo, se terminó esta mañana del 30 de septiembre cuando se dejaron oír los estruendos de las armas de fuego. Un intenso ataque armado dejó saldo de una víctima en hechos que las autoridades de seguridad atendieron rápidamente.

El suceso ocurrió poco después de las 8:00 horas en la avenida Bicentenario y retorno Trigarantes, hasta donde se movilizaron las autoridades de Seguridad Pública después de que el hecho fuera reportado al número de emergencia 911. En el sitio de la agresión resultó herida por proyectil de arma de fuego, aunque se reportó que solamente quedó lesionada; reportes extraoficiales indican que la persona murió al no poder sobrevivir las heridas, esto ya en un centro médico.

Elementos de la Policía Municipal de Hermosillo, Policía Estatal, de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y de la Guardia Nacional (GN) acudieron al sitio para resguardar el lugar en tanto arribó el personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), que procedió a recolectar las pruebas necesarias para dar comienzo a las investigaciones. De la víctima no se dieron a conocer más datos; solo se sabe que los presuntos agresores le habrían disparado desde una motocicleta. Se espera que las autoridades den más información de los hechos en cuanto las diligencias del caso lo permitan.

Detienen a joven de 21 años por amenazar a su vecina

En la misma colonia Bicentenario, ahí en Hermosillo, fue detenido un joven de 21 años identificado como Jesús Armando 'N' después de que fue señalado de amenazar a una de sus vecinas con un cuchillo. El reporte se dio a las 10:15 horas del pasado domingo 28 de septiembre.

La mujer detalló que lo había reportado anteriormente por causar daños con una piedra a su vehículo sedán de la marca Nissan, línea Altima y de modelo 2003. Después de esto, Jesús Armando 'N' la amagó con el arma blanca, por lo que se requirió la presencia de los elementos policiacos, quienes atendieron el caso y se llevaron al joven en calidad de detenido. El arma con la que amenazó a la mujer medía 20 centímetros de largo. Después de ser detenido, quedó a cargo del Ministerio Público, que le dará seguimiento a su caso.

Fuente: Tribuna del Yaqui