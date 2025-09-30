Millonario decomiso: Capturan en Baja California a chofer con droga valuada en 319mdp

Tijuana, Baja California.- Las autoridades judiciales federales iniciaron un proceso penal en contra de un hombre, identificado como Armando P., por su presunta implicación en delitos contra la salud. La acusación se centra en la modalidad de transporte de clorhidrato de metanfetamina, tras un importante decomiso realizado en una carretera del Estado de Baja California que supera la tonelada de esta misma sustancia sintética.

La Fiscalía General de la República (FGR) comunicó que un juez de Distrito, especializado en el Sistema Penal Acusatorio de la entidad, determinó que existían elementos suficientes para vincular a proceso al imputado. Esta etapa procesal implica el inicio de una investigación formal para esclarecer su participación en los hechos. Como parte de las medidas cautelares, el juez dictó prisión preventiva oficiosa para el sujeto.

Esto significa que permanecerá en reclusión durante el desarrollo de la investigación complementaria, para la cual se fijó un plazo de 3 meses. El aseguramiento que derivó en este proceso tuvo lugar en el puesto de control militar 'El Rosario', ubicado en el tramo carretero San Quintín - El Rosario. Según los informes oficiales, elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, en una inspección a un vehículo de carga, localizaron numerosos paquetes ocultos que contenían la sustancia ilícita.

Aunque existen ligeras variaciones en las cifras reportadas por las distintas dependencias, la magnitud del decomiso es notable. Un informe inicial de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), emitido alrededor del 22 de septiembre, indicaba que la unidad, procedente de La Paz con destino a Mexicali, transportaba mil 200 kilos de metanfetamina distribuidos en 56 paquetes. Dicha dependencia estimó el valor de la droga en aproximadamente 319.2 millones de pesos.

#FGR obtuvo en BC, vinculación para Armando “P”, probable responsable del delito de contra la salud. En coordinación con @GabSeguridadMX, elementos de seguridad inspeccionaron un tractocamión y se aseguró 1.4 toneladas de metanfetamina. https://t.co/F30JGUOXHk pic.twitter.com/vAQBJPIJ3b — Sonora (@FGR_Sonora) September 30, 2025

Posteriormente, el comunicado oficial de la FGR, con fecha del 30 de septiembre, precisó que la cantidad total asegurada ascendía a una tonelada 482 kilos y 72 gramos de clorhidrato de metanfetamina. Esta cantidad representa uno de los golpes más relevantes al trasiego de narcóticos en la región durante los últimos meses. El conductor, Armando P., fue detenido en el acto y puesto a disposición del Ministerio Público Federal, que integró la carpeta de investigación que finalmente condujo a su judicialización.

Fuente: Tribuna