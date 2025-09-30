Niña de 4 años muere al intentar salir por ventana en Yucatán; sus papás estaban de fiesta

Tixméhuac, Yucatán.- La comunidad de Tixméhuac, en Yucatán, se encuentra de luto tras el fallecimiento de una niña de 4 años de edad durante la madrugada de este lunes 29 de septiembre, en lo que apunta a ser un desafortunado accidente ocurrido en su propio domicilio. El suceso tuvo lugar mientras la localidad celebraba sus fiestas tradicionales en honor a San Miguel Arcángel, en donde se encontraban los padres que la menor.

Según los primeros informes, la pequeña se encontraba en su casa, ubicada en la calles 22 y 33, bajo el cuidado de sus abuelos. En las primeras horas de la madrugada, aproximadamente a las 2:00 horas (local), la niña habría despertado y, al no encontrar a sus padres, intentó salir de la vivienda para buscarlos. En su intento por salir, utilizó una ventana, con la consecuencia de que su cabeza quedó atrapada en la estructura metálica.

Fue su abuelo quien, al percatarse de la situación, la encontró en la ventana. De inmediato, alertó a los padres de la menor, quienes regresaron al domicilio y la trasladaron de urgencia al Hospital General de Tekax. A pesar de los esfuerzos, el personal médico del hospital únicamente pudo confirmar que la niña ya había muerto. Las indagatorias iniciales sugieren que la causa del deceso fue asfixia por la posición en la que quedó suspendida.

Este lamentable hecho ha causado una profunda consternación en el municipio, ya que la pequeña había sido designada como la embajadora infantil para las fiestas patronales de 2025. Al hospital acudieron elementos de la Policía Estatal de Investigación (PEI) y del Servicio Médico Forense (Semefo) para realizar el levantamiento del cuerpo y dar inicio a las diligencias correspondientes. Las autoridades abrieron una carpeta de investigación para esclarecer los hechos.

