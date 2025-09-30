Noche violenta en Ciudad Obregón: Balacera en las Aves del Castillo deja dos víctimas

Ciudad Obregón, Sonora.- Una noche violenta se vivió en Ciudad Obregón, cabecera municipal de Cajeme, específicamente en la colonia Aves del Castillo, pues una balacera en la vía pública dejó como saldo dos víctimas: una persona sin vida y otra lesionada. Cabe recordar que Cajeme es uno de los municipios prioritarios para el Gobierno Federal debido al repunte de homicidios dolosos que ha tenido en los últimos meses.

En esta ocasión, los hechos se registraron este lunes 29 de septiembre poco antes de las 22:00 horas. La agresión se dio por la calle Pavorreal entre Paloma y 400, al sur de Ciudad Obregón. Hasta el momento de la publicación de esta nota no se ha dado a conocer la identidad de las víctimas. Información extraoficial de los hechos señala que inicialmente se dio una persecución en la que sujetos fuertemente armados dispararon contra el vehículo en el que viajaban las víctimas. A causa de estos, el conductor habría perdido el control, impactándose contra un vehículo estacionado.

Balacera en las Aves del Castillo deja dos víctimas

En esa balacera, dos de las personas que viajaban en el automóvil quedaron heridas de impactos de bala, solo que para uno resultaron mortales. Ya que, aunque rápidamente se solicitó el apoyo de elementos policiacos y paramédicos de la Cruz Roja, una de las víctimas no pudo resistir las heridas por proyectil de arma de fuego.

Los elementos al acudir al sitio y, tras corroborar los hechos, procedieron a resguardar el área. Y los paramédicos de Cruz Roja, tras revisar a las víctimas, determinaron que una de ellas ya no contaba con signos vitales. En la escena se localizaron varios casquillos percutidos, evidencia que fue levantada por peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) para realizar las investigaciones correspondientes. Al sitio también llegaron, además de la Policía Municipal, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Policía Estatal.

Cabe señalar que la colonia Aves del Castillo es uno de los escenarios recurrentes de la violencia en Ciudad Obregón, por lo que vecinos han hecho una petición a las autoridades para aplicar acciones que protejan la integridad de los ciudadanos.

Fuente: Tribuna del Yaqui