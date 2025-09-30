Pequeña es resguardada por autoridades tras llegar sola a preescolar en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Este pasado lunes 29 de septiembre, alrededor de las 13:40 horas, los agentes policiacos de la localidad recibieron el reporte de una menor de dos años que caminaba sola por las calles. De acuerdo con información de la Policía de Hermosillo, la pequeña llegó hasta las puertas de un preescolar ubicado en las calles Nicolás Bravo y Rosario Ibarra de Piedra.

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se sabe que las autoridades se pusieron manos a la obra para localizar a los padres de la niña. Afortunadamente, lograron encontrar el domicilio de sus familiares en las calles José María Morelos y Rosario Ibarra de Piedra. En caso de que surjan más datos sobre este tema, se los haremos saber a través de nuestro medio de comunicación.

En otro asunto, a las 12:00 horas, los elementos Monge Valdez y Morales Sagasta localizaron a un hombre de 35 años reportado como extraviado, quien se encontraba en la calle Moctezuma. Una vecina, al percatarse de su situación, lo resguardó hasta la llegada de la Policía Preventiva. Cabe mencionar que el hombre regresó sano y salvo a su domicilio, ubicado en Óvalo Cuauhtémoc Norte de la colonia Modelo.

La niña fue llevada al hospital

De hecho, otra menor, esta vez de ocho años, fue auxiliada por los oficiales Romero Cota y Hernández Solís tras sufrir una caída, por lo que fue trasladada al Hospital Infantil a bordo de la patrulla E-381. Según el boletín oficial, el incidente ocurrió alrededor de las 19:00 horas de ayer, cuando los oficiales fueron solicitados en las calles Circunvalación y Nueva Circunvalación de la colonia Coloso Alto.

#Hermosillo | Un automóvil se cae desde el estacionamiento de multinivel en un hospital particular ubicado sobre el bulevar Morelos; aún no se sabe si hay lesionados uD83DuDEA8



uD83CuDFA5RS / @Elbuentadeo pic.twitter.com/j2fVTk0d1w — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) September 30, 2025

Finalmente, en caso de tener conocimiento sobre delitos contra la libertad y seguridad sexual, desaparición de niños, adolescentes y mujeres, robo entre familiares, corrupción y demás ilícitos, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora hace un llamado a realizar denuncias anónimas a través de la línea 089 o al número de emergencia 911, lo anterior sin temor a que la identidad del denunciante sea revelada, ya que el proceso es completamente confidencial y está disponible las 24 horas.

Fuente: Tribuna del Yaqui