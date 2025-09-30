Tercera balacera del día: Dan muerte a un hombre en la colonia Popular de Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Por tercera ocasión en el día, se registró un ataque armado en la colonia Popular, al norte de Hermosillo, que resultó en la muerte de una persona del sexo masculino. Los hechos ocurrieron la tarde de este martes 30 de septiembre, sobre la calle De las Américas, entre las calles Artículo Tercero y Poder Legislativo. Según los primeros reportes, el crimen tuvo lugar alrededor de las 18:30 horas.

En ese momento, vecinos del sector alertaron a los números de emergencia tras escuchar múltiples detonaciones de arma de fuego. Esto provocó el despliegue inmediato de unidades de diversas corporaciones de seguridad y emergencia que se trasladaron al lugar para atender el reporte. Paramédicos de la Cruz Roja arribaron para brindar los primeros auxilios a la víctima, quien se encontraba tendida sobre la vía pública.

Sin embargo, tras una revisión confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales, declarando su fallecimiento en el sitio debido a la gravedad de las heridas sufridas. De manera extraoficial, la víctima fue identificada con el nombre de Luis. Testimonios iniciales indican que los responsables del atentado viajaban a bordo de un vehículo sedán, presuntamente un Nissan March de color blanco y modelo reciente.

Desde dicha unidad habrían accionado sus armas para después darse a la fuga con rumbo desconocido. Hasta el momento, las autoridades no han reportado la detención de ninguna persona relacionada con estos hechos. La zona del crimen fue asegurada y acordonada por elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y de la Policía Municipal de Hermosillo para preservar la evidencia.

Socorristas confirmaron la muerte de la víctima en el sitio

Posteriormente, peritos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) iniciaron con las diligencias correspondientes. El cuerpo de la víctima fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia de ley.

