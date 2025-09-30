Tragedia en Navojoa: Muere hombre en situación de calle tras ser atropellado en carretera México 15

Navojoa, Sonora.- La tragedia llegó a Navojoa, pues un hombre presuntamente en situación de calle murió tras haber sido atropellado sobre la Carretera Federal 15, también conocida como Carretera Internacional México 15, por un autobús de pasajeros. Cabe señalar que ayer otro accidente sobre la misma rúa federal dejó nueve personas lesionadas.

El trágico accidente que cobró la vida del hombre ocurrió alrededor de las 20:50 horas de ayer lunes 29 de septiembre, a la altura de una empresa procesadora de alimentos, cuando el peatón intentaba cruzar la vialidad y fue impactado por la unidad de transporte. Se presume que la poca luz en la ruta fue uno de los factores por los cuales el conductor del autobús no pudo percatarse de la presencia del hombre y todo terminó en un trágico desenlace.

Según información extraoficial, se dijo que la víctima tiene aproximadamente 40 años de edad, pero aún no ha sido identificada por las autoridades. Al lugar de los hechos llegaron elementos de Seguridad Pública Municipal, Guardia Nacional (GN) y paramédicos de Cruz Roja, quienes, pese a hacer lo posible por salvar la vida del sujeto, terminaron por confirmar que el hombre ya no contaba con signos vitales.

La zona fue acordonada para permitir las labores periciales por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) y dar inicio a la investigación correspondiente, con el fin de esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicará la necropsia de ley y se buscará su identificación. Cabe señalar que hasta el momento no se ha emitido información oficial sobre el conductor del autobús ni de posibles consecuencias legales; se espera que pronto las autoridades brinden más información sobre los hechos.

Accidente deja al menos 9 personas lesionadas

Como se comentó, este no fue el único accidente que se registró ayer sobre la México 15, pues también un autobús y un tráiler se vieron implicados en otro percance. Los hechos a la altura del kilómetro 210+400, en el tramo Ciudad Obregón-Fundición, donde ambas unidades impactaron, ya que una le cortó circulación a otra. A causa de esto se registró un saldo de nueve personas lesionadas, pero, según informes, ninguna es de gravedad.

