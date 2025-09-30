Tragedia en Sonora: Fuerte accidente en Hermosillo deja una mujer muerta y siete heridos

Hermosillo, Sonora.- Una tragedia se registró la tarde de este martes 30 de septiembre de 2025 sobre la carretera norte de Hermosillo, con rumbo a la mina Nyco, en donde una camioneta tipo pick up en la que se movilizaba una familia sufrió una falla en un neumático, lo que provocó que se saliera del camino y sufriera una volcadura. Autoridades informaron que el saldo preliminar es de una mujer muerta, tres adultos lesionados y cuatro menores heridos, incluido un bebé tres meses de edad.

Según información de NMás, el percance ocurrió a las 13:00 horas, a la altura del kilómetro 5, cuando el conductor de la unidad se desplazaba de poniente a oriente rumbo a la carretera federal número 15. Itzcóatl Villa, encargado de turno de Bomberos de Hermosillo, declaró que las víctimas son un bebé de alrededor de tres meses de edad, una pareja de gemelos de cerca de tres años, otro pequeño de aproximadamente siete años, así como dos mujeres y un hombre lesionados, además de la persona que perdió la vida.

Al llegar al lugar la primera unidad, sí, efectivamente ve a todas las personas lesionadas, los cuales son cuatro menores de edad, incluso uno de meses. Hacen las primeras atenciones en lo que llegan las ambulancias y se hacen los traslados", explicó el socorrista.

De acuerdo con versiones extraoficiales, dos de los afectados fueron identificados como Margarita 'N' y Antonio 'N', ambos presuntamente elementos activos de la Policía Municipal de Santa Ana, quienes viajaban acompañados de sus cuatro hijos. Hasta el lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja y del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), así como personal de Protección Civil de Sonora, para encargarse de las labores de rescate y brindar apoyo a las víctimas.

Durante los trabajos en el área, agentes de Tránsito Municipal de Hermosillo y efectivos de la Guardia Nacional se encargaron de apoyar y resguardar el perímetro. Hasta el momento se desconoce el estado de salud de los afectados, por lo que se espera un reporte actualizado por parte de las autoridades en las próximas horas. Autoridades de los diferentes niveles de gobierno realizaron las indagatorias preliminares sobre el caso para esclarecer los hechos.

