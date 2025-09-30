Trasladan a Sonora al 'Chuki', piloto ligado a Los Chapitos; lo relacionan con el caso de Chávez Jr.

Hermosillo, Sonora.- Esta mañana TRIBUNA te informó sobre la captura de un piloto ligado a la estructura criminal Los Chapitos del Cártel de Sinaloa; se trata de Juan Pablo 'N', conocido como 'Chuki', quien es trasladado a Sonora por solicitud de un juez federal de Hermosillo. Este mismo juzgador sería quien lleva el caso contra el boxeador Julio César Chávez Jr.; el recién detenido estaría ligado al mismo.

La información del traslado de este presunto criminal fue dada a conocer por el medio Ríodoce, que afirma que el 'Chuki' comparecerá ante el juez de control. Por otra parte, medios nacionales señalan que Juan Pablo 'N' está en la misma orden de aprehensión que se giró en Hermosillo, donde está incluido, como ya se dijo, Chávez Jr., Ovidio Guzmán López, Iván Archivaldo Guzmán Salazar, Néstor Isidro García y/o Néstor Ernesto Pérez Salas, 'El Nini', entre otros capos criminales. Cabe señalar que Julio César Chávez Jr. estuvo en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 11 en Hermosillo y los delitos por los cuales se le investiga también están relacionados con el crimen organizado y el tráfico de armas.

Esta mañana de martes 30 de septiembre, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), confirmó la captura de Juan Pablo 'N'. Este figura como generador de violencia y piloto aviador al servicio del Cártel de Sinaloa. La detención del presunto criminal ocurrió en el municipio de Badiraguato, Sinaloa.

En un operativo realizado en Badiraguato, Sinaloa, Ejército mexicano, FGR y SSP detuvieron a Juan Pablo "N" "El Chuki"



Identificado como piloto aviador del Cártel de Sinaloa, quien cuenta con una orden de aprehensión por delincuencia organizada en materia de tráfico de armas

El 'Chuki' habría sido detenido por los delitos de delincuencia organizada en materia de tráfico de armas. De acuerdo con Milenio, Juan Pablo 'N' utilizaba varios domicilios y vehículos para ocultarse, por lo que se le siguió de cerca con un operativo de vigilancia. También de acuerdo con el mismo medio, la aprehensión corresponde a la causa penal 15/23 de la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

Expertos en seguridad ven la detención del 'Chuki' como un 'golpe' estratégico contra la estructura de Los Chapitos. Datos nacionales indican que el Gobierno Federal ha realizado el arresto de más de 50 personas integrantes del crimen organizado.

Un piloto del Cártel de Sinaloa fue detenido en Surutato, en el estado de Sinaloa.



Hoy, Omar Harfuch anunció en Twitter la captura de Juan Pablo "N", de 26 años, identificado como piloto del Cártel de Sinaloa y conocido con el alias de "El Chuki" (o Chucky).



De acuerdo con… pic.twitter.com/LceZXmjE2O — HEARST (@HEARST_BB) September 30, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui