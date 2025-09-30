Una familia queda en medio del fuego cruzado en Culiacán; reportan tres personas heridas

Culiacán, Sinaloa.- La mañana de este martes 30 de septiembre de 2025, una familia se convirtió en víctima de la violencia que se vive en Culiacán cuando circulaba a bordo de un automóvil particular sobre la avenida principal de la sindicatura de Tepuche, ubicada al norte de la capital de Sinaloa. De acuerdo con información preliminar, las víctimas fueron atacadas a balazos y el saldo fue de tres personas lesionadas, incluida una menor de 13 años de edad y sus dos padres.

Según datos recabados por el portal de noticias Línea Directa, el padre, madre e hija quedaron en medio del fuego cruzado durante un enfrentamiento a balazos que se registró entre civiles armados de grupos criminales rivales en la mencionada sindicatura. Por el momento se desconoce la identidad de las personas afectadas, pero los primeros informes señalan que se trata de un hombre de 48 años, una mujer de 44 años y la adolescente de 13 años.

La información refiere que las personas pasaban por la carretera cuando presuntamente se registró un enfrentamiento a balazos entre gatilleros que conforman diferentes células delictivas y ahí quedaron heridas las personas en el fuego cruzado", explicó el medio anteriormente citado.

uD83DuDEA8uD83DuDE94| Dos mujeres, una de ellas menor de edad, y un hombre resultaron baleados sobre la avenida principal de la sindicatura de Tepuche, al norte de #Culiacán. El reporte movilizó a los cuerpos de emergencia quienes interceptaron a los heridos para trasladarlos a un hospital.… pic.twitter.com/YU1YO8qKO5 — Luis Alberto Díaz y Los Noticieristas (@noticieristas) September 30, 2025

Todos los integrantes de la familia sufrieron heridas producidas por proyectil de arma de fuego; sin embargo, consiguieron trasladarse por sus propios medios hasta encontrarse con elementos policíacos y personal de los servicios de emergencia. Agentes de la Policía Municipal de Culiacán y paramédicos de la Cruz Roja se movilizaron hacia la ubicación para auxiliar a las víctimas, quienes posteriormente fueron trasladas a un hospital de la capital sinaloense.

Los tres afectados recibirán atención médica debido a las lesiones que presentaron en diferentes partes del cuerpo. Por su parte, agentes de la Policía de Investigación, adscritos a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa, ya se encuentran realizando las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos en este lamentable caso y así integrar la carpeta de investigación correspondiente. Hasta el momento se desconoce el estado de salud de los tres involucrados.

Dos mujeres, una de ellas menor de edad, y un hombre resultaron baleados en plena avenida principal de la sindicatura de Tepuche, al norte de Culiacán.



El reporte movilizó a los cuerpos de emergencia, quienes interceptaron a los heridos para trasladarlos a un hospital.



Visita… pic.twitter.com/Sb9u2jQh6u — José Luis Morales (@JLMNoticias) September 30, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui