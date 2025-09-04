Accidente en carretera Ensenada-San Felipe deja un militar muerto y varios heridos

Comparta este artículo

Ensenada, Baja California.- La tarde de este miércoles 3 de septiembre, elementos de diferentes niveles del Gobierno de Baja California y del Gobierno Federal se movilizaron en inmediaciones de la carretera Ensenada-San Felipe, luego de que se registrara un accidente vehicular en el que estuvo involucrada una unidad del Ejército Mexicano. Este siniestro dejó como saldo un militar sin vida y varios más lesionados.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, el percance ocurrió este miércoles 3 de septiembre, alrededor de las 13:00 horas, tiempo local, a la altura del poblado de Ojos Negros, en las inmediaciones del Rancho Aguacaliente. En esa zona se volcó un vehículo oficial en el que viajaban elementos castrenses, lo que generó una rápida movilización de corporaciones militares, policiales y de auxilio.

Los hechos ocurrieron la tarde de este miércoles y siguen bajo investigación. Foto: Facebook

Los medios locales señalaron que la volcadura se dio en circunstancias aún no esclarecidas; sin embargo, trascendió extraoficialmente que la unidad habría sido impactada por otro vehículo, lo que provocó que perdiera el control y terminara fuera de la cinta asfáltica. No obstante, a la fecha de publicación de esta nota, las autoridades no han confirmado esta versión ni ofrecido detalles sobre las posibles causas del accidente.

En redes sociales circularon imágenes que mostraban la presencia de patrullas y personal de seguridad desplegado en la zona. También se reportaron complicaciones en la comunicación debido a la ubicación del accidente, lo que dificultó la coordinación entre los equipos de rescate en los primeros momentos de la emergencia.

El portal Zeta Tijuana y periodistas de la región, como Daniel Andrade y Rafael Colorado, coincidieron en que uno de los ocupantes del vehículo, perteneciente a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), perdió la vida. Además, informaron que al menos tres uniformados resultaron con lesiones de gravedad, mientras que otros presentaron heridas leves; todos los sobrevivientes fueron turnados a diferentes nosocomios para recibir atención médica.

Las pesquisas por estos hechos continúan. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Baja California (FGES) no ha confirmado personas detenidas por estos hechos.

Fuente: Tribuna