Alerta en Culiacán: Comerciante muere en el hospital tras ser baleado en su propio negocio

Culiacán, Sinaloa.- Tras ser víctima de un ataque armado registrado este miércoles 4 de septiembre en la colonia Guadalupe Victoria, al oriente de Culiacán, se confirmó la muerte de Jesús Guillermo 'N', de 46 años de edad. En una primera instancia se reportó que sujetos armados irrumpieron en un negocio de venta de materiales, propiedad del hoy occiso y que se sitúa sobre el bulevar Agricultores, casi con la carretera a Sanalona, y abrieron fuego en su contra.

De acuerdo con información proporcionada por el portal de noticias Línea Directa, la víctima sufrió heridas de bala en el cráneo y diferentes partes de su cuerpo, mientras que los agresores se dieron a la fuga a bordo de un vehículo particular. Empleados del establecimiento solicitaron la intervención de las autoridades a través de un reporte a las líneas de emergencias del 9-1-1, por lo que se desplegó un fuerte operativo de seguridad en el sector.

Elementos de la Secretaría de Marina Armada de México, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana se presentaron en el sitio y confirmaron el violento ataque. Posteriormente trascendió que un vehículo particular trasladó al afectado a un hospital de la capital de Sinaloa, en donde horas más tarde se confirmó su deceso.

Alrededor de las 17:40 horas se confirmó por personal médico a través de las líneas de emergencias del 9-1-1 el deceso del paciente, lo que generó la movilización de las corporaciones policiacas", explicó el medio anteriormente citado.

Finalmente, agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) arribaron al nosocomio para realizar las diligencias e indagatorias correspondientes de este nuevo homicidio. El cadáver fue llevado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se le practicará la autopsia de ley y luego será entregado a sus familiares.

Hasta el momento, ninguna autoridad local o estatal han proporcionado datos con respecto a los posibles responsables del asesinato, por lo que queda esperar la conferencia de prensa por parte de la Vocería de Gobierno del Estado en las próximas horas para conocer algún avance en la investigación de este caso.

Fuente: Tribuna del Yaqui