Arrestan a dos operadores de tráiler al sur de Sonora; les hallaron 12 kilos de drogas

Huatabampo, Sonora.- La Fiscalía General de la República (FGR) comunicó este jueves sobre un operativo que resultó en la detención de dos individuos y el aseguramiento de un vehículo e importantes cantidades de sustancias ilícitas al sur de Sonora. La acción fue realizada por la Agencia de Investigación Criminal (AIC) en coordinación con diversas instituciones que conforman el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

El operativo se originó a partir de una denuncia anónima recibida por las autoridades federales. En respuesta, el Ministerio Público de la Federación (MPF) ordenó la diligencia correspondiente. Elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), en conjunto con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), se movilizaron al sitio.

La hecho tuvo lugar en el kilómetro 93+100 de la Carretera Internacional México 15, dentro del municipio de Huatabampo. En este punto, las fuerzas federales interceptaron un tractocamión y, tras la inspección, localizaron aproximadamente ocho kilos de una sustancia con las características de la heroína y cerca de 4 kilos de aparente fentanilo. Dichas drogas estaba ocultas en la carrocería del tráiler que transportaba aguas embotelladas.

Durante la acción, se procedió a la detención de los dos tripulantes del vehículo, identificados como Ernesto O. y Jaciel G. Tanto los individuos como las sustancias y el tractocamión fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Federación. La FGR informó que se continuará con la integración de la carpeta de investigación para proceder conforme a derecho y determinar la situación jurídica de los detenidos.

Este no es el único decomiso de droga en un tráiler que ocurre en los últimos días. El pasado 12 de agosto, un hombre llamado Amílcar 'N' fue arrestado y vinculado a proceso penal en el municipio de San Luis Río Colorado, por delitos contra la salud, específicamente por el transporte de un enorme cargamento de más de 831 kilos de clorhidrato de metanfetamina y más de 733 litros de la misma droga en estado líquido.

Fuente: Tribuna y FGR