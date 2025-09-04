Asesinan en Culiacán de varios balazos a 'El Pichón', presunto jefe de plaza de Los Chapitos

Comparta este artículo

Culiacán, Sinaloa.- La mañana de este jueves 4 de septiembre de 2025, un conductor fue asesinado a balazos cuando transitaba frente a un campo deportivo que se localiza en el campo El Diez, ubicado al sur de Culiacán. El hecho movilizó a las corporaciones policiacas de los distintos niveles de gobierno y a los cuerpos de auxilio, así lo confirmó la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa a través de un breve comunicado en redes sociales.

De acuerdo con datos recabados por el portal de noticias Línea Directa, el hoy occiso fue interceptado en la calle Sexta y Séptima, cuando viajaba a bordo de un automóvil Susuki Jimmy de color beige. Un reporte ciudadano a las líneas de emergencias del 9-1-1 alertó a las autoridades sobre detonaciones de arma de fuego en el mencionado sector, además se indicó que un civil resultó herido a balazos y que se encontraba dentro de un vehículo 4X4.

#SSPSinaloa informa que, este 04 de septiembre de 2025, se recibió un reporte al 9-1-1 de disparos de arma de fuego en la localidad El Diez, al sur de la ciudad de Culiacán. El Grupo Interinstitucional atendió el reporte y ya está en el lugar donde se localizó a una persona sin vida por un ataque directo. Las autoridades realizan un amplio operativo en la zona, la cual en estos momentos es segura y permanece resguardada", expresó la dependencia estatal en la red social X.

Identifican a la víctima

Medios locales identificaron al occiso como Ángel 'N', alias 'El Pichón', de 36 años de edad, quien fue asesinado en las inmediaciones de la parroquia El Padre Celestial. El sujeto falleció instantáneamente y el vehículo presentó impactos de bala en la carrocería, así como en los cristales. Extraoficialmente, en la red social X se dijo que el hoy occiso se desempeñaba como presunto jefe de plaza para el grupo criminal de Los Chapitos.

También trascendió que Ángel 'N' recibía órdenes por parte de un hombre identificado como 'El Chapito Lomas', quien supuestamente es un operador de alto rango en la organización delictiva liderada por Iván Archivaldo Guzmán Salazar y su hermano Jesús Alfredo Guzmán Salazar, alias 'El Alfredillo', ambos hijos de Joaquín 'El Chapo' Guzmán. Autoridades de Sinaloa serán quienes confirmen esto y se espera que se brinde un informe más detallado del caso.

Advertencia: Imágenes fuertes, se recomienda discreción.

Fuente: Tribuna del Yaqui