Asesinan a un joven y hieren a otro en una vivienda de Culiacán; reportan que son hermanos

Culiacán, Sinaloa.- Durante la noche del miércoles 3 de septiembre de 2025, un ataque armado dejó como saldo un hombre muerto y otro más lesionado al interior de un domicilio ubicado en la colonia Felipe Ángeles, en Culiacán. Este caso se reportó durante la jornada violenta que se vivió ayer en Sinaloa, pues la Fiscalía General del Estado (FGE) contabilizó un total de cuatro homicidios dolosos, doce robos de vehículos y cuatro privaciones de la libertad.

De acuerdo a información recabada por el portal de noticias Línea Directa, las víctimas de la agresión armada ocurrida en la colonia Felipe Ángeles fueron identificadas como Jesús Gabriel 'N', de 27 años, quien perdió la vida en el lugar de los hechos. Por su parte, Samuel 'N', de 30 años, resultó con heridas de bala en uno de sus pies y en la espalda. Preliminarmente, en el sitio del atentado trascendió que ambos sujetos son hermanos.

Los primeros reportes indican que el hecho violento se perpetró en una vivienda que se encuentra en la calle Cruz Gálvez y Constituyente Hilario Medina, hasta donde llegaron sujetos armados y abrieron fuego contra los dos civiles. Posteriormente, los gatilleros huyeron de la zona con rumbo desconocido, dejando a un ciudadano sin vida. En tanto, el lesionado tuvo que ser trasladado de emergencia hacia un hospital cercano de la capital sinaloense.

Testigos de lo ocurrido dieron aviso a las líneas de emergencias del 9-1-1 alrededor de las 21:40 horas, lo que generó la fuerte movilización de elementos del Ejército Mexicano quienes confirmaron dicho reporte", explicó el medio anteriormente citado sobre el desarrollo de los hechos.

Posteriormente, personal del Grupo Gerum Rescate y Salvamento confirmaron que Jesús Gabriel 'N' ya no presentaba signos vitales. Peritos e investigadores de la Fiscalía General del Estado (FGE) se encargaron de los trabajos de campo, así como de realizar las primeras indagatorias del caso. Finalmente se ordenó el levantamiento y traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se le practicará la autopsia de ley para que pueda ser entregado a sus familiares.

Fuente: Tribuna del Yaqui