Camión de carga cae a socavón al norte de Ciudad Obregón; trasladaba toneladas de tierra

Ciudad Obregón, Sonora.- La tarde de este jueves 4 de septiembre, un dompe fue protagonista de un incidente en la colonia Zona Norte, de Ciudad Obregón, cuando el pavimento cedió bajo su peso, provocando que la unidad cayera parcialmente en un socavón. El suceso ocurrió poco antes de las 14:00 horas, en la calle Tlaxcala, entre Norte y Cananea, donde se realiza la construcción de un inmueble particular.

El motivo del hundimiento se atribuye al reblandecimiento del terreno debido a las condiciones de humedad provocadas por el huracán 'Lorena'. Según los reportes, el vehículo involucrado, un Ford modelo 1989 de color azul, se encontraba realizando maniobras en reversa y su objetivo era descargar varias toneladas de tierra en una obra en construcción situada sobre la acera poniente de la mencionada calle.

Fue durante esta operación que la superficie asfáltica colapsó, haciendo que las llantas traseras del lado derecho se hundieran por completo. A consecuencia del hundimiento, el camión de volteo quedó en una posición inestable, inclinado y con los neumáticos posteriores del lado izquierdo suspendidos en el aire. La carga de tierra permaneció en la tolva, ya que el incidente impidió más maniobras para que fuera descargada.

Afortunadamente, el conductor de la unidad no sufrió lesiones, reportando únicamente el sobresalto por susto. Minutos después, personal de apoyo arribó al lugar con una máquina retroexcavadora para iniciar las labores de rescate del vehículo, buscando prevenir un mayor hundimiento. Si bien aún no se ha emitido un informe oficial sobre los posibles daños mecánicos del camión, el desperfecto en la vía pública es evidente.

El accidente sucedió durante una obra de construcción en el lugar

El colapso del asfalto generó una cavidad de considerables dimensiones que compromete la seguridad y el tránsito en la zona. Se prevé que, una vez retirado el vehículo, las autoridades competentes deberán realizar una evaluación estructural del subsuelo y proceder con las reparaciones necesarias para restaurar la vialidad. Cabe recordar que hace unos días se reportó la formación de otro socavón en el cruce de las calles Jalisco y 400.

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora