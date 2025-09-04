Ciudad Obregón: Arrestan a mujer y tres hombres con droga y recuperan dos motos robadas

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sonora informó este jueves sobre los resultados de una serie de operativos realizados por la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) en Ciudad Obregón. Las acciones, enfocadas en la vigilancia y patrullaje de diversas zonas, derivaron en la detención de cuatro personas por presunta posesión de sustancias ilícitas y la recuperación de vehículos con reporte de robo.

Los despliegues policiales se concentraron en las colonias Libertad, Nuevo Cajeme, Russo Vogel, y Beltrones, entre otras. Durante estas labores, los agentes estatales procedieron al arresto de tres hombres y una mujer, quienes fueron sorprendidos en posesión de envoltorios que contenían narcóticos. Los aseguramientos se detallan de la siguiente manera; en la colonia Libertad, fue detenido Aarón 'N', de 44 años, con cinco dosis de droga.

En la colonia Nuevo Cajeme, se realizaron dos detenciones por separado, la de José 'N', a quien se le encontraron cuatro envoltorios, y la de Gibrán 'N', en posesión de un cigarro y cuatro bolsas de marihuana. Finalmente, en la colonia Russo Vogel, los oficiales detuvieron a Claudia 'N', quien se transportaba en una motocicleta y portaba seis envoltorios con sustancia ilícita. Adicionalmente, en el transcurso de los patrullajes por la colonia Beltrones, la PESP logró la localización y recuperación de dos motocicletas que contaban con reporte de robo vigente.

Siguiendo el protocolo legal, la totalidad de las personas detenidas, así como las sustancias y los vehículos asegurados, fueron puestos a disposición del Ministerio Público para la integración de las carpetas de investigación correspondientes y determinar su situación jurídica. La SSP reiteró que la presencia de la Policía Estatal continuará en la región, en colaboración con las autoridades federales y municipales para fortalecer la seguridad ciudadana.

Fuente: Tribuna y SSP Sonora