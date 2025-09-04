Combate al crimen: Detienen a cinco personas con droga, entre ellas un menor de edad, en SLRC

Comparta este artículo

San Luis Río Colorado, Sonora.- Las autoridades han dado otro 'golpe' a la delincuencia, lo que habla del combate permanente contra el crimen organizado que realizan los tres niveles de gobierno en conjunto. En esta ocasión, las actividades de las fuerzas de seguridad se dirigieron a San Luis Río Colorado (SLRC), donde se logró la detención de cinco personas, entre ellas un menor de edad. Lo anterior demuestra que el combate debe ser permanente para evitar que más jóvenes caigan en las manos de la delincuencia. Aquí te contamos los hechos.

Se trató de una serie de operativos que tuvo lugar en San Luis Río Colorado, donde se logró el aseguramiento de droga, un vehículo y la detención de cinco personas. En todos los hechos participó la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), por medio de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y el Mando Único.

Primer hecho: Detienen a hombre y droga

Se realizó mediante la ejecución de una orden de cateo en la avenida México de la colonia Federal; ahí se logró la detención de Raúl 'N', de 38 años; durante el operativo se aseguraron 17 envoltorios conteniendo cristal y una cámara de circuito cerrado.

Segundo hecho: Detenido en la vía pública

Se efectuó durante una acción de prevención en vías públicas del municipio; esto en la avenida Oaxaca de la colonia Sonora. Se realizó la detención de Salvador Ponce López, de 37 años, quien portaba entre sus ropas 13 envoltorios conteniendo cristal.

Tercer hecho: Un menor involucrado

Fue por fuera de un domicilio en la calle Cerrada de la Campiña, de la colonia Joyas del Parque, donde personal de Semar y AMIC detuvieron a tres sujetos identificados como Pedro Tomás 'N', de 17 años; Gustavo Alberto 'N', de 36 años; y Rubén Ramsés 'N', de 18 años. Durante esto, se les aseguraron siete envoltorios conteniendo marihuana, 60 envoltorios conteniendo cristal y un vehículo Hyundai Santa Fe modelo 2004.

Por otra parte, el domicilio quedó resguardado por Semar, AMIC y Defensa en espera de una orden de cateo. Ya durante el cateo, se aseguraron 36 envoltorios conteniendo heroína, 27 envoltorios conteniendo marihuana, 37 envoltorios conteniendo cristal y seis cámaras de videovigilancia.

Como en todos los casos, tanto los detenidos como los indicios quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para que se sigan los procedimientos de ley correspondientes.

Fuente: Tribuna del Yaqui / FGJES