Condenan a cuatro miembros de banda de secuestradores en Edomex; irán 50 años a prisión

Comparta este artículo

Valle de Chalco, Estado de México.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) confirmó este jueves que cuatro individuos, identificados como José Bernardo Rodríguez Martínez, Lorenzo Antonio Hernández Sánchez, Alan Jefte Rodríguez Salazar y José Gabriel García Vázquez, fueron sentenciados a 50 años de prisión cada uno, tras ser encontrados culpables del delito de secuestro exprés con fines de robo.

Los hechos que derivaron en esta condena ocurrieron el pasado 9 de agosto de 2023. De acuerdo con la carpeta de investigación, la víctima se encontraba conduciendo un vehículo la marca Nissan sobre la avenida Cuauhtémoc, en la colonia Niños Héroes, del municipio de Valle de Chalco. En ese punto, su paso fue interceptado bruscamente por un automóvil Chrysler, del cual descendieron los ahora sentenciados.

La investigación detalló que Lorenzo Antonio Hernández Sánchez fue quien amenazó directamente a la víctima con un arma de fuego, obligándola a descender de su vehículo para ser subida por la fuerza a otra unidad. Posteriormente, la persona fue trasladada contra su voluntad hasta el municipio de Texcoco, donde fue abandonada por sus captores, quienes consumaron el robo del vehículo Nissan.

La resolución del caso fue posible gracias a la rápida intervención ciudadana y la coordinación policial. Transeúntes que encontraron a la víctima alertaron a elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM). De inmediato, se desplegó un operativo estratégico que culminó con la localización y detención de los cuatro implicados a bordo del vehículo Chrysler sobre la carretera México-Texcoco, en la colonia San Felipe de Jesús.

Tras su captura, los individuos fueron presentados ante el Ministerio Público, quien integró el expediente con pruebas contundentes. Posteriormente, fueron puestos a disposición de la Autoridad Judicial en un Centro Penitenciario. Luego de un exhaustivo proceso legal, el Órgano Jurisdiccional valoró las pruebas aportadas por la Fiscalía estatal y determinó la culpabilidad de los cuatro acusados, dictando la mencionada sentencia.

Además de la pena de 50 años de cárcel, la sentencia incluye sanciones económicas significativas: una multa de 414 mil 960 pesos, la obligación de cubrir la reparación del daño moral a la víctima y la suspensión de sus derechos civiles y políticos.